So helfen die Black-Wings-Spieler in der Corona-Krise

Auch wenn es im Moment alles andere als rund läuft bei den LIWEST Black Wings Linz und die Vereinsgestaltung ungewiss ist, zeigen die Eishockeycracks Herz und Zusammenhalt in der doppelten Krise. Das Ensemble um Kapitän Brian Lebler setzt Zeichen während der Corona-Pandemie, es sind Lichtblicke in düsteren Wochen für die Menschheit und den Klub. Auch die Spieler sind verunsichert:Wie geht es weiter? Können wir im September ganz normal auf das Eis zurückkehren und vor Publikum unserem Brotberuf nachgehen? Oder wird diese Auszeit noch viel länger andauern?

Ein nützliches Utensil. Und wenn es leer ist, bleibt es als Souvenir und „Andenken“ an turbulente Zeiten. Bild: Facebook

Im Moment schadet es nicht, sich abzulenken und dabei noch Gutes zu tun. Das ist sehr fein. In Zusammenarbeit mit der Initiative „Für dich da - Univiertel Linz“ engagieren sich jene Akteure, die derzeit noch in Oberösterreich weilen, unter dem Motto „#Blackwingssupport - unsere Flügel für euch“. Lebler, Hunter Fejes, Justin Florek, Andreas Kristler, Paul Mocher, Dragan Umicevic und wie sie alle heißen sind gerne dabei, wenn es darum geht, in Kooperation mit „Winkler Markt“ und Gemeinderat Michael Rosenmayr Lebensmittelbestellungen von Personen, die nicht das Haus verlassen dürfen/sollen, entgegenzunehmen. Einkäufe werden prompt erledigt. Danke dafür.

Lebler hat zudem die Fanclubs kontaktiert und wird (mit Kollegen) „als Dankeschön für die großartige Unterstützung in der abgelaufenen Saison“ 200 Flaschen Desinfektionsmittel im Black-Wings-Design verteilen. „Das ist eine tolle Geste der Spieler. Und wenn die Flaschen leer sind, sind sie sicher ein Souvenir, das man in der Form hoffentlich so nie wieder bekommen muss“, schrieben die Obmänner Stefan Lempradl (Fanclub Overtime), Andreas Reindl (Fanclub Powerplay Enns) und Daniel Wolkerstorfer (Fanclub Bully:Absolut) auf Facebook.

Black-Wings-Kapitän Brian Lebler mit Andreas Reindl, Obmann des Fanclubs „Powerplay Enns“ Bild: Facebook

Welche Akteure die treuen Anhänger in der kommenden Saison zu sehen bekommen werden, ist zumindest partiell noch in Schwebe. Zwei Drittel bis drei Viertel des Kaders sollen fixiert sein, hieß es. Offizielle Statements in Zeiten wie diesen sind schwierig. Die elf Vereine der Liga haben sich via „Gentlemen‘s Agreement“ darauf verständigt, im April keine Spielerverpflichtungen zu tätigen. Laut OÖN-Informationen haben Lebler, Kristler, Gerd Kragl, Stefan Gaffal, Moritz Matzka und Mocher Verträge, Umicevic einigte sich schon vor der Corona-Pandemie mit Klubpräsident Peter Freunschlag, der an einer Rückholaktion von Ex-Linz-Torjäger Andrew Kozek interessiert ist, auf einen Kontrakt bis 2022.

Nicht nur die Black Wings haben im Moment eine „Baustelle“, sondern auch der HC Innsbruck. Die Tiroler „Haie“ stehen völlig überraschend ohne Trainer da. Rob Pallin, mit dem man sich mündlich und per Handschlag einig gewesen war, teilte Obmann Günther Hanschitz per E-Mail mit, dass er in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehe.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at