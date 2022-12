Siegesserie der Black Wings gerissen

Die Siegesserie der Steinbach Black Wings ist gerissen. Nach drei Erfolgen en suite mussten sich die Linzer Eishockeycracks bei den Vienna Capitals 1:2 (0:1, 0:0, 1:0/0:1) nach Verlängerung beugen. Vor beachtlicher Kulisse (4950 Fans) machte Radek Prokes nach exakt 61:35 Minuten in Überzahl – Daine Todd saß wegen eines Stockschlags auf der Strafbank – alles klar. Der EHC nahm einen nicht unverdienten Punkt, den Graham Knott im Finish der regulären Spielzeit (57.) sicherstellte, mit. Für den ersten Triumph in der Hauptstadt seit 26. Dezember 2020 reichte es für das beherzt kämpfende Ensemble von Philipp Lukas aber nicht.

Bernhard Starkbaum erwies sich als bärenstarker Rückhalt für die Capitals. Bild: GEPA pictures/ David Bitzan

Innsbrucks "Haie", die am 1. Jänner in Linz gastieren werden, behaupteten mit einem 4:1 über den HC Pustertal die Tabellenführung. Die Kärntner Klubs tobten sich richtig aus: Villach gewann 8:1 in Graz, der KAC, der morgen (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) die Black Wings empfängt, behielt in Ljubljana mit 6:1 die Oberhand.

Die Linzer U20-Teamspieler Lindner, Oschgan und Söllinger Bild: Black Wings

20 Gegentore in zwei WM-Spielen

Für Österreichs U20-Nationalteam ist die WM in Kanada bis dato alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Nach dem 0:11 gegen Schweden setzte es vor 7105 Zuschauern im Scotiabank Centre von Halifax eine 0:9-Niederlage gegen Tschechien. "Ich habe eine Steigerung gesehen, obwohl das Resultat leider ähnlich hoch ausgefallen ist wie gegen die Skandinavier", sagte Coach Kirk Furey. In der Nacht auf Freitag (0.30 Uhr) droht das nächste Debakel – gegen Kanada. Nur 20 Stunden später (Freitag, 22.30 Uhr) wartet die deutsche Auswahl, gegen die sich die ÖEHV-Cracks um das Black-Wings-Trio Benedikt Oschgan, Patrick Söllinger und Lorenz Lindner Chancen ausrechnen. "Da müssen wir physisch und mental auf der Höhe sein", weiß Furey. Beide Matches sind im Stream auf live.eishockey.at zu sehen.

Mehr zum Thema Black Wings 1:2 nach Verlängerung: Linz haderte in Wien mit der Effizienz WIEN. Die Steinbach Black Wings mussten zwei Tage nach dem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen über Salzburg eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen ... 1:2 nach Verlängerung: Linz haderte in Wien mit der Effizienz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport