Seit der "Wutrede" des Trainers läuft es ziemlich gut

"So etwas will ich nie wieder sehen!" Nach dem ersten Eishockey-Saisonduell mit den Graz 99ers und einer 0:4-Abfuhr war Black-Wings-Trainer Tom Rowe fuchsteufelswild und sparte auch nicht mit Selbstkritik. Vier Tage später sollten sich die Linzer Eishockeycracks zuhause eindrucksvoll revanchieren und die Steirer mit 5:0 in die Schranken weisen. Die bisherigen beiden Begegnungen waren also klare Angelegenheiten für die Heimteams. Würde sich das Gesetz der Serie fortsetzen, wären heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) wieder die 99ers an der Reihe. Abwarten.

Seit Rowes "Wutrede" am 18. Oktober läuft es für die Wings, die einen Platz in den Top Fünf um sechs Punkte abgesichert haben, trotz Verletzungssorgen ziemlich gut. In 17 Partien sprangen elf Siege und 36 von 51 möglichen Punkten heraus. Das ist auch ein Verdienst eines Mannes, den etliche Linzer Fans nach der verkorksten abgelaufenen Saison gerne in die Wüste geschickt hätten: Dragan Umicevic.

Der schwedische Stürmer mit dem feinen Händchen und dem genialen Blick für die Mitspieler blüht aktuell auf. "Wir wussten, dass er in Fahrt kommen wird, wenn er richtig fit ist", sagte Manager Christian Perthaler über den 35-Jährigen, der in den jüngsten sieben Matches, von denen der EHC sechs gewann, 15 Scorerpunkte (vier Tore, elf Assists) sammelte.

Die Grazer hätten auch gerne so eine Bilanz. Nach der furiosen vergangenen Spielzeit mit dem Triumph im Grunddurchgang und dem Vorstoß bis ins Semifinale (K.o.-Sieg über die Linzer) hecheln die Steirer hinterher. Nach einer zwischenzeitlichen Negativserie mit sechs Niederlagen en suite sind die 99ers nur Neunte, sieben Zähler hinter einem fixen Play-off-Platz. Zuletzt gab es immerhin zwei Erfolge – in Wien (3:0) und gegen Znojmo (4:3 n. V.).

Norweger statt NHL-Star

Wie die Black Wings, bei denen Hunter Fejes debütieren wird, sind auch die Grazer auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der norwegische Teamstürmer Alexander Reichenberg (27) ersetzt Ex-NHL-Star Dwight King. Der zweimalige Stanley-Cup-Champion mit den Los Angeles Kings hat sich einen Oberschenkelbruch zugezogen.

Nicht ganz fit ist auch Black-Wings-Verteidiger Raphael Wolf, er muss heute und im "Weihnachts-Heimspiel" gegen Villach am Sonntag (17.30 Uhr) pausieren.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at