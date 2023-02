Schmaler Grat in der fünften Jahreszeit

It’s showtime! Wer in der heißesten Phase der Eishockey-Meisterschaft Schwächen offenbart, ist schneller im Urlaub, als ihm lieb ist. Die Steinbach Black Wings haben sich für die Pre-Play-offs – gleichbedeutend mit dem Achtelfinale im Modus "best of 3" – die Graz 99ers ausgesucht, die nicht gerade als Lieblingsgegner gelten.

Ab heute (19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gilt es, sämtliche Statistiken und Bilanzen ad absurdum zu führen. Das erste von maximal drei Duellen mit dem Kontrahenten aus der Steiermark steht an der Unteren Donaulände auf dem Programm.

Macht Wiedersehen Freude?

Vorhang auf für die K.-o.-Phase, die in Eishockeykreisen gerne als fünfte Jahreszeit bezeichnet wird. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit sechs Akteuren, die in der Vergangenheit das Linzer Trikot getragen haben: Mario Altmann, Erik Kirchschläger, Kevin Moderer, Daniel Woger, Zintis Zusevics und Daniel Oberkofler, der in der bisher einzigen Play-off-Paarung zwischen beiden Klubs der Schlüsselfaktor war.

Der 34-Jährige verbuchte 2019 zehn Scorerpunkte, als die Grazer im Viertelfinale mit 4:2 Siegen die Oberhand behielten. Doch weder dieses Resultat noch die negative Ausbeute in dieser Saison – der EHC verlor drei von vier Duellen, darunter beide zuhause – hielten die Wings davon ab, die 99ers zu wählen. Für Letztere ist das natürlich eine Extramotivation – falls es die überhaupt noch braucht.

Die Linzer werden auf diesem schmalen Grat einen Teufel tun, vorab Öl ins Feuer zu gießen. Stürmer Andreas Kristler etwa, der den EHC mit zwei Toren beim 4:2 gegen Fehervar zurück auf die Siegerstraße befördert hat, will kaum ein Wort über den Kontrahenten verlieren: "Wir haben sie genommen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Ein bisschen konkreter wird der Kärntner dann doch: "Einsatz und Leidenschaft haben mir gegen Graz ein bisschen gefehlt, das wird diesmal definitiv anders sein." Denn ab sofort gibt es keinen Schongang mehr, es wird ein unerbittlicher Fight um jeden Quadratzentimeter Eis.

Der EHC geht mit allem gebotenen Respekt an die Aufgabe heran. "Wir haben uns Fakten und Zahlen angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass Graz die richtige Wahl ist – auch wenn die Bilanz nicht für uns spricht. Dazu stehen wir jetzt", erläuterte Trainer Philipp Lukas: "Wir werden uns das hart erkämpfen müssen. Dass es keine leichte Aufgabe wird, ist für uns mehr als klar."

Zumal die Einser-Garnitur um den schwächelnden Center Michael Haga zuletzt nicht so produktiv wie erhofft war.

Grazer Einser-Goalie verletzt

An Zuversicht mangelt es Kristler nicht: "Wir schauen, dass wir die zwei Siege einfahren, dann nehmen wir den Schwung ins Viertelfinale mit." Doch bis dahin ist es noch ein (kurzer) Weg. Abgerechnet wird nach Spiel zwei am Freitag oder erst am Sonntag nach einem Entscheidungsmatch, das wieder auf Linzer Eis stattfinden würde. Die enthusiastischen Fans des EHC könnten also zum Zünglein an der Waage werden.

Vielleicht ist es auch der Torhüter. Christian Engstrand, Einser-Goalie der Grazer und einer der Besten in der Liga (Fangquote 91,8 Prozent), hat sich am Freitag beim 2:4 gegen Rekordmeister KAC verletzt. Die 99ers hüllen sich hinsichtlich des Gesundheitszustands des 34-jährigen Schweden in Schweigen, jetzt will niemand mit offenen Karten spielen.

Möglicherweise machten die Linzer Engstrands Vertreter Nicolas Wieser (91,4 %) – der 25-jährige Villacher hat nur elf Saisonmatches bestritten – als Schwachpunkt aus.

Die Steirer lösten das Pre-Play-off-Ticket mit vier Siegen in den jüngsten sechs Runden, darunter waren ein 4:2 beim Dritten Innsbruck und ein 6:2 gegen den Zweiten Salzburg. Egal. Heute beginnt eine neue Zeitrechnung.

In unserem Eisbrecher-Podcast hören Sie die Erinnerungen von Robert Lukas an das erste Linzer Meisterjahr 2002/2003:

