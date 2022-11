Salzburgs „Bullen“ störten das Eishockey-Fest

„Es ist schön zu sehen, dass sich der Aufwand lohnt. Da zeigt sich, was man mit Teamgeist erreichen kann.“ Die Kulisse in der Linz-AG-Eisarena, wo 3648 Fans die 2:5-(0:1, 1:1, 1:3)-Niederlage der Steinbach Black Wings gegen den amtierenden Eishockey-Champion Salzburg hautnah erlebten, zauberte Klubpräsident Peter Nader ein Lächeln auf die Lippen. Kein Wunder, war es doch der größte Zuschauerzuspruch seit dem Play-off-Viertelfinale am 6. März 2020 (4865 Fans gegen den KAC) und nach zwei trostlosen Jahren – geprägt von strukturellen und sportlichen Turbulenzen.

„Linzer, Linzer, Linzer“-Sprechchöre machten selbst nach der wenig erbaulichen Schlusssirene die Runde, schon vor dem Eröffnungsbully hatten sich Schlangen vor den Kassen und Eingangsbereichen gebildet. „Alle Sitzplätze sind ausverkauft, der VIP-Bereich ist voll. Das hat sich unsere Mannschaft redlich verdient“, sagte Nader und lobte das Trainergespann um Headcoach Philipp Lukas und auch Chefscout Rick Nasheim über den grünen Klee.

Ihre Handschrift ist unübersehbar, mit zehn Siegen aus den ersten 16 Saisonmatches segeln die Black Wings derzeit konsequent auf Play-off-Kurs. Daran ändert auch der gestrige Dämpfer nichts. Die „Roten Bullen“ mussten hart dafür arbeiten, um ihre weiße Auswärts-Weste zu behaupten. Der Sieg war letztlich absolut verdient, auch wenn das Match lange auf des Messers Schneide stand.

Der EHC lieferte Salzburg einen intensiven Fight garniert mit Emotionen, hohem Tempo und dem einen oder andere Handgemenge. Es war ein echtes Spitzenspiel. Die Mozartstädter erwischten durch Peter Hochkofler nach nur 113 Sekunden einen Traumstart – 0:1 (2.). Linz zeigte sich davon unbeeindruckt, Andreas Kristler gelang im Powerplay das umjubelte 1:1 (31.), trotzdem sollte das Pendel zu Gunsten der Gäste ausschlagen.

Initialzündung war Chay Genoways 1:2 (38.). Im Finish überschlugen sich die Ereignisse, binnen 5:14 Minuten fielen vier Tore, darunter jenes von Ramon Schnetzer zum 2:4 (59.). Da war es schon zu spät.

Kragl droht länger auszufallen

Am Sonntag (16.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Graz werden die Black Wings noch einmal alle Kräfte mobilisieren, anschließend geht es in eine elftägige Länderspielpause, in der es Transferoptionen auszuloten gilt. „Wir werden noch einen Verteidiger holen“, kündigte Nader an. Wohl auch deshalb, weil Assistant-Kapitän Gerd Kragl wegen einer Knieverletzung länger auszufallen droht.

Dafür sollte das Trio Alexander Lahoda, Dennis Sticha, Daine Todd am 18. November gegen Fehervar wieder einsatzbereit sein.