Salzburg statt Bozen: In der Corona-Krise müssen die Black Wings 1992 flexibel sein

Die Corona-Pandemie hat die noch junge ICE Hockey League Saison 2020/21 mit voller Wucht erfasst. Wegen zahlreicher positiver Testergebnisse findet kein einziges der für morgen geplanten vier Spiele statt. Ganz ohne Puckjagd geht der Freitag trotzdem nicht über die Bühne. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.

Die Liga hat deshalb in Abstimmung mit den Vereinen ein Match vorgezogen. Und zwar jenes der 19. Runde zwischen den Red Bulls aus Salzburg und den Steinbach Black Wings 1992. Mit dem OÖN-Liveticker auf nachrichten.at sind Sie ab 19.15 Uhr dabei.

Black Wings noch ohne Coronafall und in Bestbesetzung

Eigentlich hätten die Linzer, die am Dienstag und Mittwoch geschlossen negative Testergebnisse abgeliefert hatten, morgen in Bozen und am Sonntag in Dornbirn antreten sollen.

Jetzt heißt es, sich auf eine neue Situation und auf einen anderen Gegner einzustellen. Der EHC spielt zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die „Roten Bullen“, das Heimmatch am 9. Oktober ging trotz starker Leistung und zweimaliger Führung 3:6 verloren.

„Es sind schwierige Zeiten. Natürlich versuchen wir alle, den Spielbetrieb weitestgehend aufrechtzuerhalten. Wir weisen auch die Spieler daraufhin, die Kontakte zu minimieren. Viele haben aber Familie, sie müssen auch einkaufen gehen. Ausschließen kann man eine Infektion nie. Bis jetzt sind wir aber noch ungeschoren davongekommen“, sagte Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner.

Der EHC wird nach der Rückkehr des finnischen Centers Juha-Pekka Hytönen in Bestbesetzung antreten können.

„Wir blicken verantwortungsbewusst auf die kommenden Tage und Wochen“

Ob es am Samstag und am Sonntag Meisterschaftsspiele geben wird (und welche im Detail), wird von der Liga erst morgen Nachmittag bekanntgegeben. Heute vermeldeten sowohl der KAC als auch die Vienna Capitals mehrere Coronafälle. Zuvor hatte Graz das Mannschaftstraining aussetzen müssen, auch Villach, die Bratislava Capitals, Bozen und Fehervar beklagten Ausfälle.

„Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität. Deshalb mussten wir in Absprache mit den zuständigen Behörden, unserem Ärzteteam und den Vereinen für das bevorstehende Wochenende (23. – 25. Oktober; Anm.) diese Schritte setzen. Wir blicken verantwortungsbewusst auf die kommenden Tage und Wochen und werden im Sinne der Gesundheit aller die entsprechenden Maßnahmen treffen, um rasch in einen geordneten Spielbetrieb zurückkehren zu können“, sagte ICE-Geschäftsführer Christian Feichtinger. Auch für den Ebenseer sind es fordernde Zeiten.

