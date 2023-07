Saisonplanung der Steel Wings nimmt Formen an

Head Coach Matej Hocevar vertraut auch in der kommenden Saison auf Goalie Benedikt Oschgan und Stürmer Mathias Haiböck. Das gaben die Steel Wings zuletzt bekannt. Letztgenannter konnte wie auch Patrick Söllinger von den Black Wings die Maturaprüfung erfolgreich hinter sich bringen und wird nach sechs Punkten in 36 Spielen in der abgelaufenen Saison wieder für die Steel Wings auf Torjagd gehen.

Der 17-jährige Benedikt Oschgan dürfte den Platz des Einsers in der Alps Hockey League von Leon Sommer erben, der ja bekanntermaßen an eine kanadische Universität wechselt. Neben Fabio Rohm, der nach 124 Spielen im Steel-Wings-Dress und im Alter von nur 24 Jahren seine Profikarriere beendet hat, ist Sommer der bis dato einzige bestätigte Abgang der Linzer.

Hinter vorgehaltener Hand hört man, dass bereits mit weiteren Spielern Einigungen erzielt werden konnten. So soll beispielsweise Marc-Andre Dorion wieder seine Routine in der Verteidigung ausspielen. Und der Name eines jungen KAC-Verteidigers geistert als Leih-Gerücht herum. Bis zum Auftakt der Alps Hockey League am 16. September werden mit Sicherheit noch etliche Namen folgen.

Bild: Steel Wings / Wolkerstorfer

Kader der Steinbach Steel Wings für die Saison 2023/24

Torhüter: Benedikt Oschgan

Benedikt Oschgan Verteidiger: Alexander Moser (Leihe vom KAC)

Alexander Moser (Leihe vom KAC) Stürmer: Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Leihe vom VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck

Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Leihe vom VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck Abgänge: Leon Sommer (Trinity Western University), Fabio Rohm (Karriereende)

Testspiele und Termine vor eigenem Publikum

02. August, 16:30 Uhr: 1. Eistraining

12. August, 18.15 Uhr: Steel Wings - HC Celje (Slo)

19. August, 18:15 Uhr: Steel Wings - KAC Future Team

10. September, 16:30 Uhr: Steel Wings - Fehervar Hockey Academy 19 (Hun)

Alps-Hockey-League-Spielplan Steel Wings 2023/24

Sa, 16.09.: Wipptal Broncos - Steel Wings

Di, 21.09.: Steel Wings - Zeller Eisbären

Sa, 23.09.: Steel Wings - EC Bregenzerwald

Do, 28.09.: Unterland Cavaliers - Steel Wings

Sa, 30.09.: Red Bull Hockey Juniors - Steel Wings

Do, 05.10.: EHC Lustenau - Steel Wings

Sa, 07.10.: Steel Wings - HK Celje

Do, 12.10.: Fassa Falcons - Steel Wings

Sa, 14.10.: Steel Wings - Acroni Jesenice

Do, 19.10.: Steel Wings - Kitzbüheler Adler

Sa, 21.10.: KAC Future Team - Steel Wings

Do, 26.10.: HK Celje - Steel Wings

Sa, 28.10.: Steel Wings - HC Merano

Mi, 01.11.: Rittner Baum - Steel Wings

Sa, 04.11.: Steel Wings - SG Cortina

Mi, 15.11.: EC Bregenzerwald - Steel Wings

Sa, 18.11.: Steel Wings - Wipptal Broncos

Do, 23.11.: Steel Wings - Red Bull Hockey Juniors

Sa, 25.11.: HC Gherdeina - Steel Wings

Do, 30.11.: Steel Wings - Rittner Buam

Sa, 02.12.: Steel Wings - EHC Lustenau

Do, 07.12.: Steel Wings - Unterland Cavaliers

Sa, 09.12.: Zeller Eisbären - Steel Wings

Di, 19.12.: Steel Wings - KAC Future Team

Do, 21.12.: Kitzbüheler Adler - Steel Wings

Di, 26.12.: Acroni Jesenice - Steel Wings

Do, 28.12.: Steel Wings - HC Gherdeina

Sa, 30.12.: SG Cortina - Steel Wings

Mi, 03.01.: Steel Wings - Fassa Falcons

Fr, 05.01.: HC Merano - Steel Wings

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.