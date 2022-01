Saisonende für Stürmer Rotter

Der 34-jährige Stürmer hatte sich im Donnerstag-Training am Knie verletzt, am Samstag wurde er operiert, die Saison ist für Rotter beendet. Der angeschlagene Emilio Romig könnte hingegen am Dienstag auswärts gegen Pustertals "Wölfe" in die Mannschaft zurückkehren. Ohne die beiden Stützen unterlagen die Linzer am Samstag in Bozen 1:4, das Ehrentor glückte Kai Kantola (53./pp). Die Vienna Capitals sagten ihr Heimspiel gegen Villach wegen sechs Coronafällen ab.