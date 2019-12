Saisonende für Linz-Torjäger Kalus

Die Black Wings sind derzeit (fast) nicht zu bremsen. Trotz fünf verletzter Spieler und eines 0:3-Rückstands nach nicht einmal zwölf Minuten war ein 5:4-Erfolg bei Eishockeymeister KAC gelungen. Am Tag danach folgte aber eine Hiobsbotschaft: Für Torjäger Marek Kalus ist die Saison nach einem Kreuzbandriss beendet.

Der tschechische Pechvogel, der sich in dieser Saison bereits den Finger eingeklemmt hatte und deswegen zwei Spiele zuschauen musste, verletzte sich am 6. Dezember gegen Dornbirn folgenschwer am Knie. Obwohl der 26-Jährige anschließend trainieren konnte, raten die Ärzte zu einer Operation, um die weitere Karriere des Stürmers nicht zu gefährden.

Die Statistik stützt das Empfinden vieler Fans und auch des Managers Christian Perthaler, wonach Kalus ein wichtiger Spieler im Kollektiv der Linzer ist: In 20 Spielen sammelte der aus Znaim gekommene Flügelstürmer 17 Punkte. Von seinen neun Toren waren fünf spielentscheidend, also so genannte Game-Winning-Goals. "Wenn ein so wichtiger Spieler ausfällt, muss man reagieren und auf dem Transfermarkt aktiv werden. Es gibt einige interessante Spieler", sagte Perthaler gestern kryptisch. Der neue Mann soll laut unbestätigten Gerüchten aber bereits vor der Tür stehen.

Vor allem der Charakter des Teams sei großartig, bestätigten Trainer Tom Rowe und Perthaler nach dem Spiel beim KAC unisono. Sieben Erste-Bank-Liga-Matches haben die Liwest Black Wings in dieser Saison bereits nach Rückstand gewonnen. "Das Spiel in Klagenfurt wäre für viele Mannschaften nach zwölf Minuten vorbei gewesen. Bei uns gibt es das Denken an eine Aufgabe aber nicht", sagte Torhüter David Kickert. Am Freitag (19.15 Uhr) in Graz sollen mit Matt Finn, Julian Pusnik und Mark McNeill drei Cracks ins Team zurückkehren. Die beiden Verteidiger Raphael Wolf (Oberkörper) und Juraj Valach (Unterkörper) sind hingegen leicht angeschlagen und könnten das Gastspiel verpassen.

