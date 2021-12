Saisonende für Black-Wings-Verteidiger Roach

Hiobsbotschaft für die Steinbach Black Wings! Verteidiger Josh Roach, der in den jüngsten Partien verletzt gefehlt hat, muss die Saison frühzeitig beenden. Der Kanadier leidet an einer Wirbelsäulenverletzung, für die eine Therpaie in seiner Heimat unabdingbar ist. Aus diesem Grund wurde der laufende Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Dem Offensivverteidiger droht im schlimmsten Fall das (abermalige) Karriereende. Bereits nach seiner ersten Ära bei den Black Wings hat der 29-Jährige seine Karriere eigentlich beendet, wurde während der Vorsaison dann aber wieder zu einem Comeback bei den Black Wings überredet.

Außerdem wird Stürmer Stefan Freunschlag aus dem Kader genommen und bis auf weiteres für die Steel Wings in der Alps Hockey League auflaufen. Hintergrund für diese Abmeldung dürfte ein Punkteüberschuss am Spielerkonto bei den Black Wings sein. Die Linzer müssen Punkte freimachen, um den langzeitverletzten Stürmer Kai Kantola ein Debüt zu ermöglichen.