Saisonende für Black-Wings-Verteidiger Gerd Kragl

Verletzt hat sich Kragl bei einem unglücklichen Zweikampf im Spiel gegen Bozen am vergangenen Dienstag, als ihm bei einem Duell an der Bande ein Gegenspieler während eines Schritts aufs Knie gefallen war. Bereits am heutigen Montag unterzieht sich Kragl einer ersten von insgesamt zwei Operationen.

Es ist zu erwarten, dass der Eigenbauspieler durch den langwierigen Heilungsprozess für die komplette weitere Saison ausfallen wird. Damit wird Kragl auch dem österreichischen Nationalteam beim Deutschland Cup fehlen.

"So eine schwere Verletzung bei einem jungen Spieler ist extrem bitter. Ich bin mir aber sicher, dass Gerd stärker zurückkommen wird", wird Black-Wings-Coach Philipp Lukas in einer ersten Aussendung zitiert.