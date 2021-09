Black-Wings-Neuzugang Rafael Rotter (34) ist der Karl Nedwed Trophy beim gestrigen Foto-shooting in Wien schon bis auf ein paar Zentimeter nahe gekommen. Aber nicht nur er. Jedes der nunmehr 14 Teams in der ICE Hockey League 2021/22 – Znojmo und Ljubljana sind wieder an Bord, der HC Pustertal erstmals – hat große Lust, nach dem silbernen Prunkstück zu greifen.