Rosige Aussichten: Eine 100-prozentige Quote für die Black Wings

"Meine Damen und Herren, wir sehen uns im Halbfinale!" Adrian Lukas, Hallensprecher in Diensten der Steinbach Black Wings, versprühte nach dem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung über Bozen am Sonntag puren Optimismus. Das ist beim Stand von 3:3 in der Best-of-7-Serie und vor dem ultimativen Showdown am Dienstag (19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in der Palaonda verfrüht, aber nicht ganz unberechtigt. Denn es gibt eine Statistik, die die Linzer Eishockeycracks zu 100 Prozent vorne sieht. Der