Black-Wings-Stürmer Romig: "Es macht Spaß, wenn Feuer drinnen ist"

Die Steinbach Black Wings haben einen Lauf und in den jüngsten acht ICE-Hockey-League-Matches immer gepunktet. Unter dem Strich standen für den Tabellenfünften seit 29. September 19 von 24 möglichen Punkten, das ist sehr ansprechend.

Am Freitag (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Bozen spricht für die Linzer vielleicht auch der Frischefaktor, zumal die miserabel in die Saison gestarteten Südtiroler noch am Mittwoch in der Champions League im Einsatz waren (0:1 gegen Stavanger). Unabhängig davon ging es beim HCB, der in der vergangenen Saison bis ins Liga-Finale vorgestoßen war, seit drei Wochen bzw. der Rückkehr von Trainer Glen Hanlon wieder bergauf.

Auf Seiten der Black Wings sind die Revanchegelüste vor allem bei Stürmer Emilio Romig, der in der erst im alles entscheidenden siebenten Match verlorenen Best-of-7-Viertelfinalserie im März drei Partien wegen einer Sperre fehlte, groß. Der 31-Jährige hatte damals dem mittlerweile aus Bozen abgewanderten Ryan Culkin einen heftigen Stockschlag verpasst.

"Es war eine gehässige Serie, die ich auf dem Eis trotzdem genossen habe. Ich denke, es wird sicher lustig. Es macht Spaß, wenn ein bisschen Feuer drinnen ist", sagte Romig. Auch das Heimmatch der Linzer gegen den KAC am Sonntag (17.30 Uhr) wird speziell. Es steht im Zeichen von Ex-Verteidiger Martin Schumnig, der seine Profikarriere beendet hat. Zeit, seine Verdienste zu würdigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos