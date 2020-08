Piche kehrt zu den Black Wings Linz zurück

Das gaben die Oberösterreicher am Sonntag per Aussendung bekannt. Der zuletzt in Bratislava engagierte 32-jährige Verteidiger brachte es von 2014 bis 2018 auf 51 Tore und 141 Vorlagen für die Linzer. "Wir wollten das Team so zusammenstellen, dass wir einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern haben. Piché wird unsere Defensive weiter verstärken. Ich bin davon überzeugt, dass er auch viel Verantwortung im Powerplay übernehmen wird.", sagte Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner.

Erst am Donnerstag hatten die Linzer drei Neuzugänge bekannt gegeben: So wurden Alexander Lahoda und Niklas Bretschneider als Stürmer und Keeper Luca Gracnar verpflichtet. Am Freitag wurde die Verpflichtung des Frankokanadiers Charles-David Beaudoin bekannt gegeben.

