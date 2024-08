Peter Nader: „Wir wissen alle, woher wir kommen“

Mehr als 1000 Fans verfolgten am vergangenen Freitag trotz prächtigsten Sommerwetters das erste interne Trainingsspiel der Steinbach Black Wings live in der Halle. Die Lust auf die am 20. September beginnende Eishockey-Saison, die am Freitag (19 Uhr) in der Linz-AG-Eisarena mit dem ersten von acht Vorbereitungsmatches gegen die Kassel Huskies quasi eingeläutet wird, ist groß – auch bei Klubpräsident Peter Nader.