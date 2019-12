Perchten brachten Black Wings Glück

4805 Zuschauer und 30 Perchten der "Tantalus-Pass" sahen Freitagabend einen packenden 6:4-Heimsieg von Eishockey-Bundesligist Liwest Black Wings gegen den HCB Südtirol. Der Beginn der Partie war feine haarige Angelegenheit für die Gäste : Erst musste der Referee die "Zotteln" der Perchtengruppe mit einem Besen vom Eis entfernen. Dann fuhren die Wings den Südtirolern um die Ohren.

Justin Florek (12.) verwertete den einzigen von 22 Torschüssen der Black Wings im ersten Abschnitt, Bozen glich das Spiel in Minute 19 durch Insam im Powerplay völlig gegen den Spielverlauf aus. Im zweiten Abschnitt legte wieder Linz (DaSilva (24., im Power Play) vor, Catenacci glich elf Sekunden später aus. Ein Doppelschlag von Bardaro und Miceli (28.,29.) binnen 22 Sekunden brachte die Gäste sogar in Front. DaSilva (38.) mit seinem 20. Karriere-Tor gegen Bozen und Lebler (40.) brachten Linz aber wieder heran. "Man of the Match" Andreas Kristler fixierte mit zwei Treffern den 6:4-Endstand.

U20-Team vor Sensation

Österreichs U20-Nationalteam geht morgen als Tabellenführer ins letzte Gruppenspiel der U20-B-WM in Minsk gegen Slowenien. Mit einem Sieg könnte man sensationell den A-Gruppen-Aufstieg schaffen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.