Pelletier bleibt bei den Black Wings

Der Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Saison 38 Punkte für die Linzer erzielen konnte, wird auch in der nächsten Saison für die Steinbach Black Wings auf das Eis gehen. Dem 27-jährigen Frankokanadier habe es in Linz sehr gut gefallen, weshalb er sich für eine Verlängerung des Vertrages entschieden habe. Nachsatz: "Ich bin gespannt, wie laut es in der Linzer Eishalle mit Zuschauern werden kann."

„Mit Will konnten wir einen Spieler verlängern, der mit seinem Spiel viel Geschwindigkeit und Einsatzbereitschaft in die Mannschaft bringt. Er wird den Linzer Fans noch viel Freude bereiten", sagte EHC-Manager Gregor Baumgartner.

Damit umfasst der Kader der Black Wings für die kommende Saison folgende Spieler:

Trainer: Dan Ceman

Torhüter: -

Verteidiger: Gerd Kragl, Josh Roach

Stürmer: Dragan Umicevic, Andreas Kristler, Stefan Gaffal, Niklas Bretschneider, Alexander Lahoda, Will Pelletier

