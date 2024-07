Paukenschlag! Steel Wings ziehen sich aus der Alps Hockey League zurück

So überraschend, wie es 2019 begonnen hatte, ist es nun zu Ende. Die Steel Wings zogen am Montag überraschend ihre Nennung in der Alps Hockey League zurück. Am Montag wurden die Spieler nach einer Vorstandssitzung darüber informiert.

Die Gründe für den Rückzug liegen im Budget. Bereits im Vorjahr soll ein Loch von etwa 200.000 Euro entstanden sein. Das Budget für diese Saison wurde erhöht, reicht aber laut aktuellen Kalkulationen wieder nicht aus. Um die Steinbach Black Wings, die die Steel Wings finanzieren, nicht zu gefährden, sei dieser Schritt leider unumgänglich, heißt es.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist freilich ein merkwürdiger. Denn vor allem für die Spieler wird es schwer, eine Woche vor dem Trainingsstart neue Teams zu finden. (Berechtigte) Kritik kommt vor allem von vielen Eltern. Noch Ende Februar hatte Präsident Peter Nader im Eisbrecher-Podcast unterstrichen, wie wichtig eine zweite Mannschaft sei - hören Sie selbst:

Nur noch Salzburg in der Alps Hockey League aktiv

Linz folgt damit einem negativen Trend. Vor zwei Jahren zogen die Vienna Capitals ihre Silver Caps aus der Alps Hockey League zurück. Anfang 2024 wurde bekannt, dass auch Klagenfurt nicht mehr mit dem Future Team antreten werde. Nach dem Rückzug der Steel Wings leistet sich nur noch Red Bull Salzburg ein Farmteam in der ICE Hockey League.

Markus Prinz

