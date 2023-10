Trachten-Black Wings fegen Graz beim Oktoberfest mit 6:0 vom Eis

Jung-Papa Andreas Kristler eröffnete bereits in der 2. Minute das Schützenfest mit dem Treffer zum 1:0. Keine vier Minuten später zappelte die Scheibe abermals hinter Graz-Goalie Nicolas Wieser. Linz blieb dominant, Graz konnte nur punktuell Gefahr vor dem Gehäuse der Linzer erzeugen. "Sie hatten im ersten Drittel ein paar Chancen. Und wenn sie die verwertet hätten, hätte das der Partie eine andere Dynamik geben können", sagte Goalie Thomas Höneckl später nach seinem Shutout. "Wir haben heute über weite Teile der Partie ein solides Spiel abgeliefert - offensiv, defensiv und in der neutralen Zone. Und das macht unter dem Strich dann den Unterschied aus." Das Bild sollte sich im Laufe des Abends nicht mehr ändern.

Linz erhöhte durch zwei Treffer des Topscorers Graham Knott im Mittelabschnitt auf 4:0 (27., 34.). Die Stimmung auf den Rängen war da bereits längst in den Partymodus gewechselt. Die Welle ging durch die Halle, "Oh wie ist es schön"-Chöre inklusive. Wen wundert's? Schließlich war es das elfte Spiel in Folge, in dem Linz punkten konnte. Das nimmt ähnliche Züge wie in der zweiten Meistersaison an, als die Black Wings zwischen Runde vier und Runde 17 in 14 aufeinanderfolgenden Spielen punkten konnten. In der Tabelle gelang der Sprung auf Platz vier.

Die Treffer fünf und sechs fielen im Schlussdrittel, als bei Linz das Tempo draußen war und den Grazern die Verunsicherung anzumerken war. Shawn St-Amant (45.) und Sean Collins (51.) durften sich in die Schützenliste eintragen lassen. Tore braucht es wohl auch am Freitag beim Linzer Gastspiel in Villach. Das Team von Ex-Meistermacher Rob Daum wurde am Mittwoch vom Tabellen-Thron gestoßen, ist aber gewillt, wieder dorthin zurückzukehren. Wir berichten im Liveticker.

