OÖEHV-Akademie startet mit dem Eishockey-Nachwuchs durch

Seit 1. Oktober hat die neue Eishockey-Akademie ihren Betrieb aufgenommen - und das nur fünf Monate nach der Präsentation des Zukunftskonzepts für den heimischen Eishockeynachwuchs.

Vor zehn Jahren habe man mit einem Leistungssportmodell und sechs Schülern begonnen, nun wurde daraus ein Talentzentrum mit Akademie und Ausbildung ist aktuell die Ausbildungsstätte von 50 Nachwuchshoffnungen. „Das ist ein Meilenstein für den Eishockey-Nachwuchs in Oberösterreich, der nur möglich wurde, weil Politik und Wirtschaft die Wichtigkeit dieser Investition in die Zukunft erkannt und trotz der gegenwärtigen Herausforderungen einer weltweiten Pandemie mit viel Teamspirit vorangetrieben haben. Es ist sensationell, was in so kurzer Zeit gelungen ist“, freut sich OÖEHV-Präsident Christian Ladberg.

Neben der U16 und U18 soll es in Zukunft auch ein U-20-Team und Angebote für die Schiedsrichter-Ausbildung bei der Eishockey-Akademie OÖ zur Verfügung stehen. Die U18 liegt in der ICE Juniors League nach 15 Spielen auf Platz vier, die U16 in ihrer Altersklasse auf Platz fünf.

Gestern wurde eine Kooperation mit dem Eishockeyverein Linz abgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass die Eishockeyakademie in die Hände des EHV fallen wird. Im Gegenteil: Weitere Kooperationen mit anderen oberösterreichischen Vereinen sind in Vorbereitung.

„Der EHV Linz hat sich vom Start weg zum oberösterreichischen Nachwuchs bekannt. Unsere Philosophie ist klar: Erstklassige Rahmenbedingungen, professionelle Förderung und ganzheitliche Ausbildung – all das bietet die Eishockey-Akademie Oberösterreich bereits. In einem nächsten Schritt geht es um die Verbindung zwischen den jungen Spielerinnen und Spielern, dem AHL-Team und in Zukunft unserer Profi-Mannschaft. Wenn das große Ziel nicht weit weg ist, so ist das eine zusätzliche Motivation“, sagt EHV-Präsidentin Kristine Egger überzeugt.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at