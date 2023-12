Ohne den Liga-Topscorer riss die stolze Heimserie der Black Wings

Der 26. Dezember 2023 war nicht der Tag der Steinbach Black Wings, die Stimmung in der Kabine entsprechend gedämpft. Das lag aber nicht nur an der 1:3-(1:0, 0:2, 0:1)-Niederlage gegen Innsbrucks "Haie", sondern auch an der Abwesenheit des Liga-Topscorers. Graham Knott (19 Tore, 23 Assists) wird aktuell schmerzlich vermisst. Nach dem 3:2-Erfolg nach Verlängerung über Spitzenreiter Fehervar hatte der 26-jährige Stürmer die Klubgranden gebeten, aus familiären Gründen während der Weihnachtsfeiertage in seine kanadische Heimat fliegen zu dürfen.

"Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen", teilten die Linzer in ihren sozialen Netzwerken mit: "Manchmal gibt es im Leben einfach wichtigere Dinge als Eishockey." Definitiv.

Knott, für den die Youngsters Carlos Feldbaumer (21) und Raffael Aigner (18) von den Steel Wings nachrückten, wird auch das morgige Gastspiel in Feldkirch gegen die Pioneers Vorarlberg (19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) und vielleicht das Heimspiel gegen die Graz 99ers am Samstag (18 Uhr) verpassen. Mit einer Rückkehr ist Ende der Woche zu rechnen. Knott bekommt alle Zeit der Welt.

Denn die menschliche Note steht bei den Black Wings an erster Stelle. Das war auch am Freitag zu sehen, als der gerade aus dem Krankenhaus entlassene kleine "Luki" sein Idol Emilio Romig treffen und einen Eishockeyschläger als Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen durfte.

Auch sportlich gibt es überwiegend Positives von den Black Wings zu berichten. Daran soll auch das Ende einer Serie nichts ändern. Der EHC hatte vor dem Match gegen die in dieser Saison wankelmütigen Tiroler neun Heimsiege en suite gefeiert. Für das Jubiläum, den zehnten, sollte es nicht reichen, obwohl die Linzer nach druckvoller Startphase durch Romig im Powerplay in Führung gegangen waren (9.).

Innsbruck hielt dagegen und drehte den Spieß um: 15 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels gelang der Ausgleich (Kevin Roy/21.), Corey Mackin stellte auf 1:2 (26.).

Darauf hatten die Black Wings, die übrigens erstmals seit 24. September (1:4 gegen Pustertal) an der Unteren Donaulände ohne Punkte blieben, keine Antwort mehr.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

