Nur Lebler durfte jubeln

920 Eishockeyfans hatten im letzten Heimspiel dieser verkorksten Saison vergeblich ihren Black Wings die Daumen gedrückt. Das Schlusslicht, das sich am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Innsbruck in die "Sommerpause" verabschieden wird, unterlag Fehervar 3:6.

Interimscoach Mark Szücs hatte dem 21-jährigen Steel-Wings-Torhüter Luca Egger, der 28 Schüsse entschärfte, das Vertrauen geschenkt. Im Gegenzug wird wohl Vielspieler Gerd Kragl heute (19 Uhr) versuchen, die Steel Wings in der zweitklassigen Alps Hockey League zum Heimsieg über Meran zu führen und damit wieder auf Play-off-Kurs zu bringen. Die Talenteschmiede steht nach einer 1:3-Niederlage in Zell am See unter Druck. Der an Salzburg verliehene Black-Wings-Kapitän Brian Lebler ist indes auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der 32-Jährige traf bei seinem Debüt gegen Innsbruck (5:4) in der 25. Minute zum 3:2.

Die Linzer IceCats laden heute (10 bis 13 Uhr) sportbegeisterte Mädchen zum "GirlsHockeyDay" in die Donauparkhalle ein.

Steel Wings unter Zugzwang

Die vom zukünftigen Sportchef der Black Wings, Philipp Lukas, betreuten Steel Wings sind in der zweithöchsten Spielklasse aus den Play-off-Rängen gerutscht.

Die Linzer unterlagen den Zeller Eisbären auswärts 1:3, heute (19 Uhr) wollen sie mit Heimvorteil gegen Meran auf die Siegerstraße zurückkehren. "Wir haben von Anfang an nicht zu unserem gewohnten Spiel gefunden, hätten aber gewinnen können", sagte Lukas. "Wir müssen das abhaken, gut regenerieren und nach vorne blicken." Die Chance lebt, drei Matches sind in der Qualifikationsrunde noch zu absolvieren. Für ICE-Hockey-League-Nachzügler Black Wings geht eine enttäuschende Saison am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Innsbruck zu Ende.