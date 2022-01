Nur 380 Fans sahen die Aufholjagd

"Wir wollten zeigen, dass wir zusammenhalten", sagte Black-Wings-Stürmer Julian Pusnik, der sein Eishockeyteam mit dem wichtigen Anschlusstreffer nur 30 Sekunden nach Innsbrucks 2:0-Führung auf die Siegerstraße führte. Das Schlusslicht bäumte sich auf und feierte einen 3:2-Sieg, den Kapitän Brian Lebler mit seinen Saisontoren 21 und 22 fixierte.

Es war ein Statement der Oberösterreicher, die zwar praktisch keine Chance mehr auf die Play-offs haben, sich aber nicht kampflos geschlagen geben. Das ist ganz im Sinn von Trainer Raimo Summanen, der über den ersten Heimerfolg seit 26. November (5:1 gegen Ljubljana), dem Tag seines Debüts in Linz, erleichtert war. "Wir leben noch. Mir gefiel, wie einige unserer Spieler alles aus sich herausgeholt haben", betonte der Finne, der ein Sonderlob für Goalie Thomas Höneckl parat hatte. "Er gab uns eine Chance zu gewinnen." Der erst sechste Sieg nach 60 Minuten im 33. Saisonmatch war Balsam für die Seele. Nur die Kulisse stimmte traurig: Gerade einmal 380 Fans hatten sich in die Linz-AG-Eisarena gewagt, maximal 1000 wären unter Einhaltung der "2G+ Regel" (genesen oder geimpft plus negativer PCR-Test) möglich gewesen.

Morgen (19.15 Uhr) sollten es doch mehr werden. Dann gastiert Spitzenreiter und "Krösus" Red Bull Salzburg an der Unteren Donaulände. "Da sind wir Underdog, da können wir frei aufspielen", sagte Pusnik – in der Hoffnung, eine Erfolgsserie zu starten. Das ist leichter gesagt als getan. Mehr als zwei Siege en suite gelangen in der Spielzeit 2021/22 noch nie.

Dalibor Bortnak wird den Black Wings, die den Vertrag mit Stürmer Emilio Romig (29) bis 2024 verlängerten, wegen des Verdachts einer Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Erkrankung möglicherweise länger fehlen. (alex)