Den Steinbach Black Wings, die gestern in der ICE Hockey League mit dem 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) gegen Fehervar in die dritte Niederlage in Folge unter Neo-Coach Raimo Summanen schlitterten, klebt weiterhin das Verletzungspech an den Kufen. Das Schlusslicht aus Linz löste den Vertrag mit Josh Roach, dem hartnäckige Wirbelsäulenprobleme zu schaffen machen, auf.