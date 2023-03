Noch keine Lust auf Urlaub

Hut ab vor den Steinbach Black Wings! Wer gedacht hatte, dass die Akkus der Linzer Eishockeycracks nach den beiden heftigen Niederlagen am Dienstag (1:5) und am Freitag (1:7) leer sein würden, hatte sich getäuscht. Der EHC bäumte sich in dieser packenden Best-of-7-Viertelfinalserie auf und erzwang mit einem 2:1-(1:1, 0:0, 0:0/1:0)-Sieg nach Verlängerung über Bozen ein Entscheidungsmatch, das morgen (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Südtirol über die Bühne gehen wird.