Neuer Verteidiger für die Black Wings

Jakub Kubes kommt vom HC Zubr Prerov aus der zweiten tschechischen Liga an die Untere Donaulände und hat einen Vertrag bis Ende September unterschrieben. Danach will man evaluieren, ob sich der 25-Jährige für weitere Einsätze empfohlen hat.

Auf dem Papier bringt Kubes alles mit, was ein Offensivverteidiger braucht: 1,94 Meter groß, 100 Kilogramm schwer, vier Tore und 19 Assists in 38 Liga-Spielen der Vorsaison. Der Rechtsschütze wird bereits beim ersten Eistraining dabei sein. Dasselbe gilt für neun weitere Neuzugänge, nur Center Michael Haga wird am Montagabend noch fehlen, seine Ankunft wird für Mittwoch erwartet.

"Bei Jakub haben wir schnell seine Begeisterung und sein Potential erkannt und einiges gesehen, dass uns sehr gefällt. Für uns hat sich eine gute Möglichkeit ergeben, einem jungen, ehrgeizigen Verteidiger bei seinen nächsten Schritten zu unterstützen. Als Rechtsschütze und mit seinen körperlichen Voraussetzungen, bringt er wichtige Elemente in unser Spiel", sagt Sportdirektor Philipp Lukas.