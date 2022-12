Nationalteam: Black Wings müssen auf neun Spieler verzichten

Weil die ICE Hockey League ihren Spielplan für die beiden Nationalteam-Spiele am Donnerstag und Freitag nicht unterbricht, müssen die Steinbach Black Wings am kommenden Wochenende auf neun Spieler verzichten. Die ersten fünf Cracks sind bereits am Montag abgereist: Neben dem fix nominierten Niklas Bretschneider und dem norwegischen Top-Center Michael Haga wurden am Montag noch Julian Pusnik, Jakob Mitsch und Leon Sommer von Teamchef Roger Bader nachnominiert.