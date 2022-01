Nach Quarantäne: Linz wieder im Eistraining, Neuzugang in der Defensive

Nach der achttägigen coronabedingten Zwangspause konnten die Steinbach Black Wings am Montag ein Eistraining abhalten. Die ersten der zwölf in der Vorwoche positiv getesteten Spieler sind genesen und freigetestet, haben von den Linzern aber noch keine Spielerlaubnis bekommen. Die gibt es erst, wenn sich die Cracks einer Herzuntersuchung (bestehend aus EKG und Herzultraschall) unterzogen haben. Nach dem Todesfall von Bratislava-Stürmer Boris Sadecky im Oktober infolge einer Herzmuskelentzündung ist man an der Unteren Donaulände sensibilisiert.

Zum ersten Training stieß Verteidiger Martin Stajnoch neu hinzu. Der Slowake wechselte von Slovan Bratislava zu den Oberösterreichern und soll die Defensive stabilisieren. Der 31-Jährige kennt die Liga aus seiner Zeit bei Salzburg (92 Spiele, elf Tore).

Das nächste Spiel der Linzer ist für Freitag (auswärts in Znojmo, 19.15 Uhr) angesetzt. Auch die Tschechen dürften diese Corona-Welle bereits hinter sich gelassen haben, die Chancen auf das erste Spiel der Black Wings seit 28. Dezember stehen derzeit gut.