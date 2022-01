Nach 5:2 noch 5:7 - dezimierte Linzer gaben Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Die Steinbach Black Wings mussten am Sonntagabend im Heimspiel gegen den Villacher SV schon vor Anpfiff zwei Hiobsbotschaften hinnehmen. Dem ohnehin schon dezimierten Kader kamen gegen den VSV auch noch Julian Pusnik und Will Pelletier - zwei Mittelstürmer - abhanden. Linz musste in der eigenen Halle mit gerade einmal drei Linien antreten.

Im Spiel selbst war davon aber zunächst nicht viel zu sehen. Die Linzer gingen durch zwei Überzahltreffer in den ersten Spielminuten mit 2:0 in Führung. Kai Kantola traf zuerst nach Pass von Lebler und Romig (8./pp), Andreas Kristler vollendete nach Brucker- und Rumble-Zuspiel zum 2:0 (10./pp). Als dann auch noch Stefan Gaffal (11.) zum 3:0 verwertete, schien der Traumstart in die Partie perfekt. Doch der VSV kam zurück. Ausgerechnet der Ex-Linzer Rick Schofield, der sein Comeback nach überstandener Verletzung gab, traf zum 1:3 (14.), Alexander Rauchenwald verkürzte gegen Ende des ersten Abschnitts sogar noch zum 2:3 (18.). Beide Male sah Linz-Goalie Jared Coreau unglücklich aus.

Der Mittelabschnitt begann für die Linzer abermals vielversprechend: Dalibor Bortnak stocherte eine Scheibe zum 4:2 in die Maschen (23.) und Andreas Kristler traf unmittelbar nach überstandener Unterzahl zum 5:2 (28.). Linz sah wie der Sieger aus, Villach startete aber die Aufholjagd.

Noch im zweiten Abschnitt gelang den Gästen durch Travis Oleksuk (33./pp) und Scott Kosmachuk (39.) der Anschluss. Nach einer offenen Phase zu Beginn des Schlussabschnitts drehten die Kärntner das Spiel aber tatsächlich noch: Chris Collins (51./pp), Kosmachuk (58.) und Oleksuk (60./en) trafen zum 7:5-Endstand aus Sicht der Villacher.