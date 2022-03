Nach 4:1 über Wien: Steel Wings stehen in den Pre-Playoffs

Die Steel Wings - verstärkt durch die ICE-Cracks Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal und Gerd Kragl - starteten ambitioniert in die Partie. Niklas Bretschneider konnte in der 12. Spielminute das erste Überzahlspiel der Linzer nutzen, um die Oberösterreicher mit 1:0 in Führung zu bringen.

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste zunächst das Kommando und verursachten brenzlige Situationen vor dem Tor von Leon Sommer. In der 30. Minute netzte Mathias Böhm zum 1:1-Ausgleich ein. Die Antwort der Gastgeber folgte aber exakt sieben Minuten später: Jakob Mitsch vollendete eine Wilding-Vorlage zum 2:1 für die Linzer.

Im Schlussdrittel spielten Strafen eine große Rolle. Die Steel Wings konnten sich in einer Unterzahlsituation schadlos halten und erhöhten die Führung dann durch Brodie Stuart in Überzahl auf 3:1 (51./pp). Kapitän Marcel Mayrhofer entschied die Partie in der 56. Minute mit dem 4:1 dann endgültig.

"Es war heute eine schwierige Aufgabe, die wir uns vor allem zu Beginn des Spiels nicht einfacher gemacht haben. Wien hat ein gutes Spiel gemacht und wir agierten zu anfangs kompliziert. Im Fortlauf des Spiels kamen wir immer besser hinein, was uns den Ausgang sicherte. Schlussendlich bin ich stolz auf die Mannschaft, dass sie dieses wichtige Spiel nach Hause hat bringen können", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel.

Spitzenspiel im Grödnertal am Samstag

Durch die drei Punkte und den Sieg von Feldkirch nach Verlängerung gegen Zell am See liegen die Linzer in der Tabelle mit 18 Punkten auf Platz zwei. Die Zeller Eisbären rangieren einen Punkt dahinter auf Platz drei, der ebenfalls noch für die Playoff-Qualifikation reichen würde. Drei Punkte dahinter rangiert die VEU Feldkirch auf Platz vier. Weil die Linzer gegenüber Feldkirch im direkten Duell die besseren Ergebnisse erzielt haben, stehen sie bereits fix in den Pre-Playoffs.

In der letzten Runde der Qualifikationsrunde B treffen die zweitplatzierten Linzer im Spitzenspiel auswärts auf den Tabellenführer Gherdeina. Für die Linzer geht es dabei im Fernduell mit Zell am See um den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe. In den Pre-Playoffs würde man als Zweiter der Qualifikationsgruppe auf die Red Bull Hockey Juniors treffen. Als Dritter ginge es gegen die SG Cortina, den EHC Bregenzerwald oder die Rittner Buam. In jedem Fall hat der Gegner Heimreicht.