Müde und undiszipliniert

Die Black Wings 1992 bleiben auf der Verliererstraße. Nach den (spielerischen) Fortschritten in den vergangenen Wochen zeigte Eishockey-Rekordmeister KAC dem Schlusslicht in der Linz-AG-Eisarena die Grenzen auf. Beim Debüt von Zintis Zusevics, der nach dem Ausfall von Topscorer Dragan Umicevic in der Einser-Garnitur mit Brian Lebler und Will Pelletier beginnen durfte, setzte es eine 0:6-(0:2, 0:2, 0:2)-Abfuhr. Es war die bereits sechste Niederlage en suite.

Angesichts der dünnen Personaldecke (sechs Abwesende) machen sich auch bei den Führungsspielern Ermüdungserscheinungen breit. Gestern lief vieles schief, die Körpersprache war negativ, das Frustpotenzial hoch und die Strafbank zu stark frequentiert.

Der KAC traf zweimal in Überzahl, Nick Petersen schenkte den Black Wings nach 4:28 Minuten das 0:1 und damit das 100. Gegentor in der laufenden Saison ein. Am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) treffen die Linzer zum vierten Mal auf Dornbirn, die ersten drei Duelle gingen verloren.

Einen neuen Mann gibt es auch bei den Steel Wings in der Alps Hockey League. Die Kooperation mit der kanadischen Talenteschmiede Ontario Hockey League, aus der etwa Marco Rossi den Sprung in die NHL geschafft hat, macht das möglich. Die Meisterschaft in Übersee steht coronabedingt still, die Youngsters sollen in Europa Spielpraxis sammeln. Einer davon ist Stürmer Francesco Arcuri (17), der heute (19 Uhr) gegen den HC Pustertal sein Können zeigen darf.

