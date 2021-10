Maxim Lamarche meldet sich zurück

Der 29-jährige Kanadier kehrt schon heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Szekesfehervar in den Kader der Linzer zurück und will seinen Beitrag zum angepeilten dritten Sieg in Serie leisten. Auch Andreas Kristler meldet sich nach einer Erkrankung zurück. "Wir werden eine absolute Topleistung benötigen", weiß Wings-Coach Dan Ceman vor dem Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten.