LIVE: Black Wings veranstalten Trauerfeier für Florian Janny

In diesem Artikel werden wir laufend Neuigkeiten und Impressionen von einem der berührendsten Abenden der vergangenen Jahre liefern:

Liwest Black Wings Linz - Fehervar AV 19 1:0 (1:0, -:-, -:-)

2. Drittel angepfiffen

Die Linzer haben die Unterzahl überstanden, geraten aber gleich wieder in die nächste 4-gegen-5-Situation, weil Mario Altmann wegen Beinstellens raus muss.

1. Drittel beendet

Die Black Wings gehen mit einem 1:0 in die erste Pause. Davor agierten sie aber wieder in Unterzahl - wegen eines unkorrekten Spielerwechsels. 1:21 Minuten der Strafe bleiben für das zweite Drittel noch auf der Uhr.

1:0 - Marco Brucker (18. Minute)

Laurens Ober kommt in seinem ersten Saisoneinsatz für die Black Wings zum Abschluss, scheitert an Ouzas, aber Brucker überwindet den ungarischen Schlussmann zum 1:0. Großer Jubel auf den Rängen.

18 Minuten gespielt

"Ouzas, Ouzas, Ouzas"-Rufe aus dem Linzer Publikum nach einem Riesensave des Ex-Goalies gegen Dan DaSilva. Da lag das 1:0 für die Hausherren in der Luft. Die Stimmung in der Halle wird jetzt besser. Auch die Spieler der Linzer gewinnen etwas an Fahrt.

Die Wichtigkeit der "kleinen Dinge"

Lukas Haudum hat nach dem Spiel in Klagenfurt angesprochen, wie wichtig "die kleinen Dinge" im Eishockey sind, die man richtig machen muss, um gut zu spielen. Angesichts der aktuellen Situation darf niemand irgendjemanden da unten böse sein, wenn vor allem diese "kleinen Dinge" - wie zum Beispiel das richtige Timing beim Forechecking oder die Laufwege aus dem eigenen Drittel - nicht ganz hinhauen. Auch die Fans hier in der Halle sind das nicht. Sie versuchen, die Spieler mit Anfeuerungsrufen aufzumuntern.

Zwölf Minuten gespielt

Fehervar schafft es immer wieder, die Linzer gut unter Druck zu setzen. Mehr als das eine oder andere Gestocher vor Kickert waren aber nicht drin. Richtig gefährlich wurde es noch nicht. Auf der anderen Seite gelingt den Linzer aber offensiv recht wenig.

Sechs Minuten gespielt

Die Linzer haben eine Unterzahl überstanden (Umicevic musste wegen Beinstellens auf die Strafbank), kamen davor und danach zu einigen Chancen. Wirklich Zwingendes war aber noch nicht dabei. Brian Lebler hatte zwei gute Schusschancen, beide Male fand er in Ouzas seinen Meister.

Start in die Partie

Mit 22 Minuten Verspätung beginnt das Spiel. Auch hierzu gibt's von uns ein Update mit den wichtigsten Szenen. Der Sprecher begrüßt soeben nicht nur Andrew Kozek, sondern auch Lukas Haudum. Die Fans skandieren: "Einmal Linzer, immer Linzer".

Schweigeminute folgten Sprechchöre

Auf die Schweigeminute der Spieler folgen Sprechchöre: "Florian Janny". Davor waren die Spieler vom Publikum mit einem Applaus begrüßt worden, der Sprecher blieb aber stumm. Applaus gibt es dann auch bei den Starting-Six für Mike Ouzas. Schönes Zeichen der Fans, die das heute zu einem sehr würdevollen Abschied für Janny gemacht haben. "Einmal Linzer, immer Linzer", ein gelebtes Motto, das heute sichtbar wird.

Ein Schrein für Florian Janny

Vertreter der Fanklubs kommen auf das frisch gereinigte Eis und stellen einen Tisch auf. Auf diesem befindet sich ein Bild des am Sonntag ermordeten Florian Janny. Ein paar Fans halten Fahnen, andere Kerzen. Es ist mucksmäuschenstill geworden. Musik wird eingespielt. Nach einem Song bedankt sich der Sprecher für die Anteilnahme, es bleibt aber still. Die eigentliche Trauerminute kommt erst. Demnächst kommen die Spieler auf das Eis.

Ouzas beginnt für die Ungarn

Die Aufstellungen sind mittlerweile auch bekannt. Ouzas steht bei Fehervar tatsächlich im Tor. Es wird eine viel emotionalere Partie für ihn werden, als ihm das wohl lieb ist. Denn bereits im Sommer kündigte der Ex-Linzer an, dass das erste Spiel in Linz für ihn sehr emotional werden wird. Die Linzer spielen mit David Kickert im Tor. Erste Linie: Matt Finn, Josh Roach - Brian Lebler, Rick Schofield, Dan DaSilva; Zweite Linie: Mario Altmann, Troy Rutkowski - Andreas Kristler, Marco Brucker, Valentin Leiler; Dritte Linie: Raphael Wolf, Gerd Kragl - Marek Kalus, Mark McNeill, Stefan Gaffal; Vierte Reihe: Moritz Matzka - Alexander Cijan, Justin Florek, Dragan Umicevic; 13. Stürmer: Laurens Ober.

Applaus für die Eismaschine

Als die Eismaschine soeben mit mehr als zehn Minuten Verspätung auf das Eis rollt, gibt es Applaus von den Fans. Dabei handelt es sich aber um die alte Eismaschine. Die Neue steht nach wie vor draußen. Es ist übrigens nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Eismaschine streikt.

Spielbeginn verlegt

Der Spielbeginn wird um zehn Minuten nach hinten verlegt, weil die Eismaschine den Dienst verweigert. In der Halle sind sehr viele Leute mit dem Janny-Jersey unterwegs. Die Fans sind vom Ableben des Ex-Torhüters sichtlich getroffen.

Ex-Spieler zu Gast in Linz

Auch Andrew Kozek wurde heute in der Halle gesichtet. Der KAC ist spielfrei und Kozek hat deshalb die Chance ergriffen und ist zu Ehren von Florian Janny angereist. Große Geste des Ex-Linzers! Auch einige Spieler von Kitzbühel sind angereist.

Warm-Up unter schwierigen Umständen

In der Eishalle läuft das Aufwärmen. Mag es nur ein Eindruck sein, oder stimmt es wirklich - den Spielern war schon einmal mehr Begeisterung ins Gesicht geschrieben, während die Übungen auf dem Eis abgespult werden. Sogar auf den Aufwärm-Trikots ist eine schwarze Schleife abgebildet. Auf der Match-Dress ist ein Batch mit der Aufschrift "31 - Flo" angebracht.

Auf der Seite gegenüber steht Mike Ouzas, der die Ungarn auf das Feld geführt hat und wohl als Einser-Goalie beginnen wird. Fest steht jetzt schon, dass er auch nach dem Spiel noch eine Weile auf dem Eis bleibt und sich die Laudatio an Janny anhören wird.

Kickert ändert Trikot-Nummer

Bereits vor dem Spiel wurde bekannt, dass David Kickert zu Ehren von Florian Janny seine Nummer tauschen wird. Fortan wird er mit der Nummer 70 auf das Eis gehen. Janny hatte wie Kickert die 31, und diese steht auch auf dem Emblem, das die Linzer ab heute auf ihren Dressen tragen werden.

Heimspiel verschoben

Bereits gestern Abend wurde bekannt gegeben, dass die Black Wings ihr Heimspiel gegen Villach, das ursprünglich für kommenden Dienstag angesetzt gewesen wäre (15. Oktober) auf 19. November verschoben wird. Der Grund ist simpel wie einleuchtend: Am Dienstag findet das Begräbnis von Florian Janny statt, danach wäre es noch schwerer zu spielen, als es heute ohnehin schon ist. Das sahen auch die Villacher Adler ein und stimmten einer Verlegung bereitwillig zu. Die Black Wings werden wie die Kitzbüheler Adler vollzählig anreisen.

