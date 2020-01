LIVE: Black Wings gastieren in Villach

17:00 Uhr Die Weihnachtszeit ist für die Black Wings eine sehr herausfordernde, heute geht die Serie an Spielen im Zwei-Tages-Rhythmus zu Ende. Ebenfalls anstrengend - aber wohl bei weitem nicht so, wie für die Cracks - ist diese Zeit für uns Journalisten. Und nachdem die Grippewelle in der Kabine der Black Wings um den Jahreswechsel ihr Unheil getrieben hat, hat es nun auch die OÖNachrichten - oder zumindest den Liveticker - erwischt. Deshalb werden wir heute - dank der freundlichen Unterstützung des Managements, das uns einen Livestream zur Verfügung stellt - von Zuhause aus vom Spiel berichten. Wir werden versuchen, so live wie möglich dabei zu sein, ein paar Stimmen einzuholen, bitten aber gleich einmal um Entschuldigung, falls der Livestream einbrechen sollte. Für die Statistiker unter Ihnen: Es ist das zweite Auswärtsspiel seit Beginn der Saison 2014/15, bei dem wir nicht mit dabei sein können. 198 Spiele hatten wir seit damals im Liveticker (in den Jahren davor davor nur ausgewählte Auswärtsspiel; die Playoffs seit der Saison 2011/12 immer daheim und auswärts). Die Quote ist also nicht allzu schlecht.