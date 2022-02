LIVE: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings Linz

Graz 99ers Black Wings Linz Erstes Bully: 04.02. - 19:15

18:15 Uhr Noch exakt eine Stunde bis Spielbeginn. 18:10 Uhr Gerd Kragl sieht die Intensität in den Zweikämpfen als Mittel, um die 99ers heute zu biegen: "Wir dürfen den Steirern keinen Millimeter Platz lassen und müssen aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Präsentieren wir uns vor dem Tor dazu ähnlich effizient wie in Dornbirn, dann können wir auch aus Graz Punkte entführen." 18:05 Uhr Auch Stürmer Dalibor Bortnak erinnert sich an das 0:6 in Linz: "Das war eines der schlechtesten Saisonspiele von uns." 18:00 Uhr Die Black Wings haben mit den Steirern noch eine Rechnung offen. Zuletzt stand man sich am 26. Dezember 2021 gegenüber - Graz zerlegte die Linzer in der eigenen Halle mit 6:0. Aber auch das erste Saisonduell in Graz haben die Linzer in schlechter Erinnerung. Die Murstädter, bei denen damals sieben Spieler gefehlt hatten, waren keineswegs das bessere Team, aber das effizientere. Letztlich gewann man mit 2:0. 17:55 Uhr Die Steinbach Black Wings sind um 17.15 Uhr vor dem Grazer Bunker vorgefahren. Also exakt zwei Stunden vor dem Spiel. 17:50 Uhr Was darf bei einem Auswärtsspiel gegen Graz nicht fehlen? Richtig, die Schnitzelsemmel. Der örtliche Bäcker lässt einen fast dabei sein. Aber nur fast. Hoffentlich liest er nicht mit. 17:45 Uhr Servus und herzlich willkommen zum Auswärtsspiel der Steinbach Black Wings Linz bei den Graz 99ers. Wie gewohnt melden wir uns - der aktuellen Pandemiesituation geschuldet - aus dem Homeoffice und verfolgen das Spiel per Livestream. Natürlich erhalten wir aber Informationen von vor Ort.

Die Steinbach Black Wings bestreiten am Freitagabend das vierte und letzte Saisonduell mit den Graz 99ers. Die Steirer konnten bisher alle drei Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden.

Doch die Linzer kommen mit einem 3:0-Auswärtserfolg aus Dornbirn nach Graz. Den Schwung will man auch im Merkur-Eisstadion mitnehmen und reüssieren. „Wir konnten durch den Sieg in Dornbirn wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Wir waren als Team sehr diszipliniert und haben sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine kompakte Leistung gezeigt. So einen Auftritt wird´s auch in Graz brauchen", sagte Dalibor Bortnak vor dem Spiel.

