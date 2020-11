LIVE: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings 1992

Graz 99ers Black Wings 1992 Erstes Bully: 22.11. - 16:30

Live-Kommentar

15:35 Uhr Die Steel Wings treten übrigens heute ab 17:30 Uhr gegen den EHC Lustenau an. Auch die Zweitliga-Partie bleibt in unserem Blickwinkel am heutigen Nachmittag. Wie übrigens auch das um 17 Uhr beginnende Spiel zwischen der SV Ried und Rapid Wien. Für die Innviertler geht es um wichtige Punkte, für Rapid um die Tabellenführung. 15:30 Uhr In einer Stunde geht es los! 15:25 Uhr Ein Blick zurück: Wir schreiben heute das 114. Duell zwischen den Black Wings und den Graz 99ers. Kurzum: Linz hat eine klar positive Bilanz - 74 zu 39 Siege insgesamt, 32 zu 24 Siege im Grazer Bunker. Aber: Der Trend der vergangenen Jahre zeigt, dass Graz immer mehr zu einer uneinnehmbaren Festung verkommt. Von den jüngsten acht Spielen in der Steiermark konnten die Stahlstädter nur eine gewinnen. Fünf der sieben Niederlagen endeten mit einer Tordifferenz von minus 4. Die Schnitzelsemmerl blieben für die Fans also meist das einzige Highlight des Auswärtsausflugs nach Graz. 15:20 Uhr Beaulieu lässt heute erneut Gracnar beginnen und wird am Dienstag gegen Wien wohl wieder mit Kickert starten. 15:15 Uhr Die Gastro im Merkur-Eisstadion ist wegen des Lockdowns logischerweise geschlossen. Aber ist ein Auswärtsspiel in Graz ohne Schnitzelsemmerl überhaupt zulässig? Es ist auf jeden Fall fast unvorstellbar. Geht vermutlich auch den Spielern so. 15:10 Uhr Falls Sie sich fragen, warum nicht auf Steel-Wings-Crack Matthias Neubauer eine Chance in der ICE erhält: Er ist aktuell verletzt. 15:05 Uhr So spielen die Black Wings heute: Im Tor steht Luka Gracnar. David Kickert ist sein Backup. 1. Linie:

Gerd Kragl, Charles-David Beaudoin - Brian Lebler, Juha-Pekka Hytönen, Dragan Umicevic 2. Linie:

Marc-Andre Dorion, Sebastien Piche - , Andreas Kristler, Stefan Gaffal, Will Pelletier 3. Linie:

Niklas Tikkinen, Andrew Nielsen - Valentin Leiler, Julian Pusnik, Alexander Lahoda 4. Linie:

Moritz Matzka - Adrian Rosenberger, Stefan Freunschlag, Jakob Mitsch 15:00 Uhr Noch eineinhalb Stunden bis zum Spiebeginn. Wir haben vorab das Line-Up der Linzer erhalten. Kozek fällt verletzt aus, Nielsen ist wieder dabei und neben Jakob Mitsch erhält auch Adrian Rosenberger heute Erstliga-Eiszeit. Eigentlich wäre auch ein achter Verteidiger aus der Alps-Mannschaft geplant gewesen. Daraus wurde aber nichts. 14:55 Uhr Die Vorzeichen vor der heutigen Partie könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Graz steht ganz oben, Linz liegt am Boden. Doch gerade solche Voraussetzungen bringen manchmal Überraschungen. Zum Beispiel, wenn ein vermeintlich überlegenes Team das andere unterschätzt. 14:50 Uhr Servus und herzlich willkommen zum heutigen Eishockeyspiel zwischen den Graz 99ers und den Black Wings 1992.

Rollen klar verteilt

Nach dem Sieg des VSV gestern Abend über die Vienna Captials sind nun die Black Wings Tabellenschlusslicht. Die Linzer sind als einziges Team noch einstellig, was das Punktekonto anbelangt. Der heutige Gegner findet sich am anderen Ende der Tabelle. Graz hat mehr als dreimal so viele Punkte geholt (25) und sind das offensivstärkste Team. Linz wiederum ist mit 43 Gegentreffern das defensiv schlechteste Team (Bratislava, Villach und Innsbruck haben aber ebenfalls exakt 43 Gegentore erhalten).

Siegertypen für die Kampfmannschaft

Helfen sollen heute in Graz auch die Steel-Wings-Cracks Jakob Mitsch und Adrian Rosenberger. Rosenberger war gestern Abend für die Steel Wings noch gegen Kitzbühel erfolgreich im Einsatz. Die Steel Wings konnten sich mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Tiroler durchsetzen und feierten damit den ersten Saisonsieg. Aber auch die Zweitligamannschaft aus Linz ist Tabellenschlusslicht. Andrew Kozek fehlt hingegen angeschlagen, Andrew Nielsen kehrt in das Aufgebot zurück.

Die gefährlichen Ex-Spieler

Wie bereits gestern berichtet, gibt es ein Kuriosum zwischen den Black Wings und Ex-Spielern in dieser Saison: Wenn die Black Wings auf einen ehemaligen Crack treffen, trifft der spätestens im zweiten Saisonduell ins Tor. So geschehen bei Lukas Haudum, Rick Schofield, Kevin Macierzynski, Daniel Woger und Rafael Wolf. Nur der Salzburger Alexander Pallestrang bestätigt als Ausnahme die Regel. Sollte sich diese Serie heute fortsetzen, brauchen die Black Wings für einen Sieg mindestens sieben Tore. Denn weil Graz im ersten Saisonduell 0:2 unterlag, müssen die sechs Ex-Spieler der Linzer nach dem Gesetz der Serie heute treffen. Aber auch ohne Treffer von Kevin Moderer, Erik Kirchschläger, Mario Altmann, Joel Broda, Hunter Fejes und Oliver Setzinger würde es schwer genug werden.

Mehr dazu in folgendem Bericht.

