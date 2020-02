LIVE: Black Wings gastieren in Fehervar

16:30 Uhr So dürften die Black Wings laut unserer Recherche heute antreten: Im Tor steht David Kickert. Jeff Glass ist sein Backup. 1. Linie:

Gerd Kragl, Josh Roach - Brian Lebler, Rick Schofield, Dragan Umicevic 2. Linie:

Raphael Wolf, Troy Rutkowski - Andreas Kristler, Justin Florek, Valentin Leiler 3. Linie:

Matt Finn, Juraj Valach - Dan DaSilva, Marco Brucker, Alexander Cijan 4. Linie:

Moritz Matzka - Laurens Ober, Stefan Gaffal, Paul Koudelka

16:25 Uhr Musik wird eingespielt, die Lichtanlage wird getestet.

16:20 Uhr Fix ist, dass die Black Wings auch nach diesem Spieltag auf einem Playoff-Platz stehen werden. Fehervar kann mit einem Heimsieg zu maximal sieben Punkten kommen. Dornbirn könnte mit einem Heimsieg maximal fünf Punkte erreichen und Znojmo einholen. Die Innsbrucker Haie könnten mit einem Heimerfolg über Villach maximal vier Punkte erreichen.

16:15 Uhr Znojmo gelingt in Dornbirn der Ausgleich zum 1:1. Es läuft die Schlussphase des zweiten Abschnitts.

16:10 Uhr Jetzt darf die Eismaschine in Fehervar ran. Die ist sogar etwas leiser als das Gerät davor und deutlich wohlriechender von hier aus.

16:05 Uhr Auch in Graz wurde soeben die Partie zwischen den 99ers und den Red Bulls angepfiffen. Ograjensek hat die 99ers mit 1:0 in Front geschossen. Das muss gegen das mit Abstand beste Auswärtsteam der Liga aber noch lange nichts heißen. Und außerdem ist es den Black Wings eigentlich (noch) ziemlich egal, was in der Pick Round vor sich geht. Wichtig ist die eigene Leistung in der unteren Gruppe.

16:00 Uhr Das offensichtlich benzinbetriebene Gerät für das Abschleifen der Ränder zwischen Eis und Bande wird angeworfen und macht einen ohrenbetäubenden Lärm und bringt Gestank in die Halle. Gut, dass vor uns ein paar Fans Platz genommen haben (dürfen die eigentlich hier schon herinnen sein?) und wir die Abgase nicht alleine Wegatmen und -husten müssen.

15:55 Uhr Das Spiel zwischen Dornbirn und Znojmo hat bereits um 15 Uhr begonnen. Fröwis hat die Vorarlberger in Führung gebracht.

15:50 Uhr Die Linzer haben den Ball beim Fußballspielen verschossen - er ist am Fabriksgelände neben der Halle gelandet. Auf einem Unterstand für Gasflaschen. Mittels Räuberleiter hat ihn Paul Koudelka, der heute in der vierten Linie neben Ober und Gaffal stürmen soll, zurückgeholt. Das gibt ein Extra-Plus in der Mitarbeit.

15:40 Uhr Das direkte Duell gegen die Ungarn haben die Black Wings heuer eindeutig für sich entschieden. Auf eine 0:1-Auftaktniederlage in die Saison hier in Szekesfehervar folgten drei Siege: Ein 4:0 in Linz, ein 4:3 nach Verlängerung hier in Ungarn und ein 8:4-Erfolg in Linz. 8:4 Punkte also in Summe.

15:35 Uhr Ebenfalls schon in der Halle ist Mike Ouzas. Der wird heute wieder alles daran setzen, den Linzern hier einen Erfolg zu verwehren.

15:30 Uhr Die Spieler beginnen mit dem Fußballspielen. Währenddessen ist es in der Halle aufgrund der überdurchschnittlich hohen Temperaturen draußen (13 Grad plus) ziemlich warm. Trotzdem gefriert die Eisfläche der kältesten Halle der Liga nach wie vor bis auf die Gehwege für die Fans. Ein Ding der Unmöglichkeit, in Österreich würden die Behörden hier wohl nicht einmal eine Geburtstagsfeier genehmigen.

15:25 Uhr Sonderlob gab es nach der Partie am Freitag vom Chefcoach Tom Rowe für Goalie Jeff Glass und für Center Marco Brucker. "Es war wahrscheinlich das beste Spiel von ihm, seit er in Linz ist", sagte Rowe. Vor allem der Start in die letzte Saison und der Start in diese Saison seien für Brucker nicht einfach gewesen. Er mache seine Sache aber immer besser.

15:20 Uhr Wir haben schon einmal nachgefragt, wie sich das Line-Up der Black Wings heute ändern wird. Im Tor beginnt David Kickert, im Sturm fehlt Hunter Fejes. Er dürfte sich bei einem gegnerischen Check am Freitag etwas verletzt haben.