LIVE: Black Wings gastieren bei Liga-Neuling Feldkirch

19:17 Uhr Langsam aber sich kommen mehr Menschen in die Halle. Für die Pioneers ist es das zweite Heimspiel der laufenden Saison.

19:15 Uhr Damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen: Feldkirch ist die zweitgrößte Stadt in Vorarlberg nach Dornbirn und hat ungefähr 35.000 Einwohner. Bregenz ist mit knapp 30.000 Einwohnern nur Nummer drei im Bundesland.

19:12 Uhr Noch sieht es mit dem Anhang der Linzer eher düster aus. Zwei Auswärtsfans sind hier mit von der Partie - die sind aber mit uns mitgereist: Norbert Zeindlinger und Gerhard Habringer. Vielleicht werden es ja noch mehr.

19:10 Uhr Das Warm-Up auf dem Eis ist zu Ende.

19:05 Uhr Andreas Huber und Ladislav Smetana sind die Schiedsrichter der heutigen Partie. Nicola Basso und Florian Martin sind die Linesmen.

19:00 Uhr So spielen die Gastgeber aus Vorarlberg heute: Im Tor steht Alex Caffi. David Madlener ist sein Backup. 1. Linie:

Layne Viveiros, Alexander Pallestrang - Kevin Macierzynski, Tyler Sandhu, Patrick Spannring 2. Linie:

Christian Bull, Steven Birnstill - Jack Jacome, Hampus Eriksson, Julian Metzler 3. Linie:

Ivan Korecky, Tobias Reinbacher - Luka Maver, Marcel Zitz, Valentin Ploner 4. Linie:

Aron Summer - Lukas Göggel, Yannik Lebeda, Niklas Gehringer

18:55 Uhr So spielen die Linzer heute: Im Tor steht Thomas Höneckl. Leon Sommer ist sein Backup. 1. Linie:

Raphael Wolf, Daine Todd - Brian Lebler, Michael Haga, Stefan Gaffal 2. Linie:

Logan Roe, Martin Schumnig - Emilio Romig, Graham Knott, Shawn St-Amant 3. Linie:

Gerd Kragl, Ramon Schnetzer - Andreas Kristler, Marco Brucker, Dennis Sticha 4. Linie:

Patrick Söllinger - Niklas Bretschneider, Brodi Stuart, Julian Pusnik

18:50 Uhr Die Teams sind zum Aufwärmen auf dem Eis. Und die Line-Ups sind ebenfalls eingetrudelt.

18:45 Uhr Wir haben uns auf die Recherche begeben: Das kulinarische Highlight in der Halle ist - wie auch schon in Dornbirn seinerzeit - eine Currywurst. Hier wird die Currywurst vor den Augen der Gäste durch einen Sausage-Slicer gelassen und man kann sich die Sauce selbst mischen. Eine empfehlenswerte Köstlichkeit. Über das Gericht "Zack Zack" haben wir uns nicht drüber getraut.

18:35 Uhr In nicht einmal einer Stunde geht es hier los.

18:30 Uhr Nasheim umarmt einen Funktionär der Pioneers. Er weilt schon seit vergangenem Sonntag hier in Feldkirch und hatte einige Termine in seiner ehemaligen sportlichen Heimat.

18:25 Uhr Für die Black Wings schon einmal im Einsatz - das gilt auch für drei aktuelle Cracks der Vorarlberg Pioneers: Patrick Spannring, Kevin Macierzynski und Ivan Korecky. Letzterer wurde sogar in Freistadt geboren. Die anderen beiden sind Vorarlberger, die es für das Eishockeyspielen nach Linz verschlagen hat.

18:20 Uhr Das Trikot von Nasheim hängt übrigens auch in der Halle an der Wall of Fame - zwischen Ganster und Gauthier. Auch das Jersey von Manager Michael Lampert hängt da. Und jenes von Gerhard Puschnik. Beide waren auch schon für die Black Wings im Einsatz.

18:15 Uhr Wir treffen - wie schon in Bozen - Rick Nasheim vor der Halle. Nach einem "Servus, ihr seid ja auch überall dabei. Willkommen in meiner Heimat" erzählt uns die Legende der VEU und der Black Wings von seinen 13 Jahren bei der VEU Feldkirch. Er hat mit den Vorarlbergern unter anderem den Europacup geholt und mehrere Meistertitel eingefahren.

18:10 Uhr Die Mannschaften haben sich vom Aufwärmen zurückgezogen in ihre Kabinen. Dort legen die Gladiatoren jetzt ihre Rüstungen an.

18:00 Uhr In der Halle wurde die neue Beleuchtung aufgedreht, die im Sommer installiert wurde. Dasselbe kann man nicht von den Toiletten behaupten, wobei die Vorarlberger doch wissen sollten, dass die Blasen nach einer fünfstündigen Fahrt gut gefüllt sind.

17:55 Uhr In der auch für uns neuen Halle haben wir uns erst zurecht finden müssen. Mittlerweile sitzen wir in etwas, was einer Pressebox ähnelt. Für die Fotografen liegen Foto-Westen bereit - tendenziell dürften wir also nicht ganz falsch liegen.

17:50 Uhr Die Black Wings sind längst in den Katakomben der Vorarlberghalle angekommen.