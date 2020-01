LIVE: Black Wings empfangen Innsbruck zum Start der Qualifikationsrunde

Black Wings Linz - HC Innsbruck

Black Wings Linz HC Innsbruck Erstes Bully: 31.01. - 19:15

Live-Kommentar

18:39 Uhr Die Black Wings haben gegen kein anderes Team eine bessere direkte Bilanz in dieser Saison. Vier Siege, nur einmal musste man dafür in die Overtime. Heißt: + 10 Punkte, +6 Tore. Aber: Es war in drei von vier Spielen knapp - nur ein Tor entschied da das Spiel. 18:37 Uhr Wir werden heute mit einer Trauerminute starten. Ein Fan der Black Wings ist kürzlich verstorben. 18:35 Uhr Das Warm-Up startet. Beide Teams sind auf dem Eis! 18:30 Uhr Noch eine Korrektur zum Line-Up der Innsbrucker: Fabian Nußbaumer ist heute auch mit dabei, er wird im dritten Verteidigerpaar spielen. Innsbruck spielt also mit drei Linien und zwei Wechselspielern. 18:25 Uhr Wir machen uns noch einmal auf die Suche nach Informationen zum heutigen Spiel. 18:20 Uhr Bevor wir noch etwas näher auf das Spiel eingehen: Die Referees der heutigen Partie heißen Patrick Gruber und Kristijan Nikolic. Christoph Bärnthaler und Daniel Sparer sind die Linesmen. 18:15 Uhr Die ersten Fans dürfen in die Halle. In die Linz AG Eisarena. Das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. 18:10 Uhr Und so spielt der HC Innsbruck heute: Im Tor steht Scott Darling. Rene Huber ist sein Backup. 1. Linie:

Luc Snuggerud, Michael Boivin - Jesper Thörnberg, Tyler Spurgeon, John Lammers 2. Linie:

Tyler Cuma, Sacha Guimond - Joel Broda, Caleb Herbert, Clemens Paulweber 3. Linie:

Luis Lundin, Thomas Vallant - Lukas Bär, Miha Zajc, Christof Kromp 4. Linie:

Michael Kuprian 18:05 Uhr Der heutige Liveticker wird Ihnen präsentiert von Liwest und der Linz AG. 18:00 Uhr Dan DaSilva ist also im Line-Up, aber wohl noch nicht ganz fit. Deshalb spielt er in der vierten Reihe. 17:55 Uhr Die Line-Ups sind da! So spielen die Black Wings heute: Im Tor steht Jeff Glass. David Kickert ist sein Backup. 1. Linie:

Gerd Kragl, Josh Roach - Brian Lebler, Rick Schofield, Dragan Umicevic 2. Linie:

Raphael Wolf, Troy Rutkowski - Andreas Kristler, Justin Florek, Hunter Fejes 3. Linie:

Matt Finn, Juraj Valach - Valentin Leiler, Stefan Gaffal, Alexander Cijan 4. Linie:

Moritz Matzka - Laurens Ober, Marco Brucker, Dan DaSilva

13. Stürmer: Paul Koudelka 17:50 Uhr Wir hatten gestern Kontakt mit den Klagenfurtern um nachzufragen, wie viele Spieler seit dem Jahr 1965 250 und mehr Tore auf ihrem Konto haben. Antwort: 20. Brian Lebler liegt also in der ewigen Bundesliga-Schützenliste auf Rang 21. Allerdings: Der Linzer Kapitän könnte mit zwei, drei weiteren Saisonen die 300-Tore-Marke überspringen und in die Top-10 vorstoßen. Thomas Koch liegt mit 327 Treffern beispielsweise auf Platz sieben. Davor befinden sich noch Rick Nasheim, Rudolf König, Greg Holst, Eddie Lebler, Thomas Cijan und Gerhard Puschnik. 17:45 Uhr Wir sind - und auch das wissen Sie sicher schon - keine Freunde der Statistik-Wertung "seit EBEL", also seit 2003/04, weil ja auch davor Bundesliga-Eishockey gespielt wurde. Die meisten Statistiken(Servus TV, Sky, OÖN) nehmen als Richtwert die Saison 2000/2001, weil damals die erste Bundesliga (vier Klubs) mit der zweiten Liga zusammengelegt wurde. Linz, Graz und auch Innsbruck kamen damals neu in die Bundesliga. Nur der KAC (in Person von Pressesprecher Hannes Biedermann) rechnet in seinen Statistiken ab dem Jahr 1965, als die österreichische Bundesliga gegründet wurde. 17:40 Uhr Wie Sie bestimmt der Zeitung bereits entnommen haben, könnte es heute zu einem historischen Ereignis kommen: Brian Lebler - erfolgreichster Linzer Torschütze aller Zeiten - könnte sein 250. Bundesligator erzielen. Der Kapitän der Linzer liegt aktuell im EBEL-Ranking (seit 2003/04) auf Rang drei - vor ihm liegen nur noch Mike Craig (255) und Thomas Koch (277). Aber: Thomas Koch hat vor dem Liga-Einstieg der Erste Bank bereits 50 Tore erzielt, hält also bei 327 Toren. 17:35 Uhr Auf dem Eis läuft noch ein Training der Junior Wings. 17:30 Uhr Apropos: Hier ist noch einmal der Spielplan für die Qualifikationsrunde in der Übersicht: 17:25 Uhr Für die Black Wings ist das heute das 50. Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie, insgesamt ist es das 99. Bundesliga-Duell mit den Tirolern. In Innsbruck (am 27. Februar) wird es also zum (richtigen) Jubiläumsduell (100. Duell, 50. Auswärtsspiel in Innsbruck) kommen. 17:20 Uhr Die Spieler wärmen bereits auf, auch der Bus der Gäste steht bereits vor der Halle. Einem pünktlichen Spielbeginn steht also - aus derzeitiger Sicht - nichts im Wege. 17:15 Uhr Servus und herzlich willkommen aus der - Achtung! Überraschung! Neuer Name! - Linz AG Eisarena! Seit heute ist die KeineSorgen Eisarena Geschichte - zumindest ist die OÖ-Versicherung nicht mehr namensgebender Sponsor. Deshalb ab sofort: Linz AG Eisarena.

Die Black Wings müssen laut Definition von Trainer Tom Rowe in den Playoff-Modus wechseln und Leidenschaft verkörpern. Genau das machen wir auch und berichten deshalb ab sofort in den Playoff-Modus. Das heißt: Wir berichten in der Qualifikationsrunde nicht nur von Auswärts-, sondern auch von Heimspielen im Liveticker.

Zum Spiel: Innsbruck reist heute zum 50. Mal in der Bundesliga-Geschichte nach Linz an. Die Haie haben eine Niederlagen-Serie hinter sich (elfmal in Folge ging man als Verlierer vom Eis) und wollen sich jetzt in der Qualifikationsrunde davon rehabilitieren. Das wollen die Black Wings als heutiger Gastgeber aber tunlichst verhindern.

