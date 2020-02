LIVE: Black Wings empfangen Fehervar und erfahren danach Playoff-Gegner

Black Wings Linz - Fehervar AV 19

Black Wings Linz Fehervar AV19 Erstes Bully: 29.02. - 17:30

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 17 Uhr aus der Linz AG Eisarena!

Die Black Wings spielen heute gegen Fehervar, das noch marginale Chancen auf einen Aufstieg in das Playoff hat. Bessere Chancen haben die Innsbrucker Haie und der HC Orli Znojmo, die punktegleich auf dem dritten Platz liegen. Innsbruck muss in der abschließenden Runde der Pick Round einen Punkt mehr als die Tschechen holen. Die Tiroler gastieren in Villach, Znaim empfängt die Dornbirn Bulldogs.

Das Spiel gegen Fehervar AV19 bestreiten die Black Wings übrigens ohne Justin Florek und Valentin Leiler. Paul Mocher und Thomas Stroj werden im Tor der Stahlstädter erwartet.

Eine OÖN-Einschätzung zum Pick

Bozen darf als gleich zu Beginn den Gegner aussuchen, das ist bereits vor dieser Runde klar. Bozen hat statistisch die besten Chancen gegen Znaim (+12 Punkte Differenz), Fehervar (+11 Punkte Differenz) und Innsbruck (+10 Punkte Differenz). Die Chancen, dass heute Bozen den Letzten der Qualifikationsrunde wählt ist also sehr sehr hoch. Linz hat gegen Znaim eine ausgeglichene Bilanz, gewann jeweils ein Spiel daheim und auswärts. Pick-Wahrscheinlichkeit Linz: 15 Prozent

Als Zweiter dürfen die Red Bulls aus Salzburg wählen, auch das ist bereits fixiert. Die wahrscheinlichste Variante (laut den direkten Begegnungen in dieser Saison) ist ein Duell, das auch heute auf dem Spielplan steht: Salzburg gegen Graz. Die Salzburger haben zehn Punkte mehr als die Grazer in den direkten Begegnungen in dieser Saison geholt. Besser ist die Bilanz nur gegen Innsbruck, aber der Letzte der Qualifikationsrunde wird wohl bereits vergriffen sein. Nach Graz haben die Bullen gegen Linz und Villach eine Punktebilanz von +6. Beide sind also mögliche Picks der Salzburger. Die Roten Bullen wissen aber auch, dass gegen Linz ein sehr intensives Viertelfinale anstehen würde. Pick-Wahrscheinlichkeit Linz: 25 Prozent

Danach wählen entweder Wien oder Klagenfurt. Die besseren Karten haben vor dem direkten Duell zum Abschluss der Pick Round die Wiener. Interessant: Wien hat gegen jede Mannschaft, die es zu wählen gibt, eine positive Bilanz. Außer gegen die Black Wings, da sind die vier Saisonduelle ausgeglichen auf je zwei Heimsiege verteilt. Pick-Wahrscheinlichkeit Linz: 25 Prozent

Am Schluss muss der Viertplatzierte den übrig gebliebenen Verein nehmen. Im Fall von Klagenfurt wären das wohl die Black Wings. Denn freiwillig würden sich die Kärntner die Linzer nicht aussuchen. Die Bilanz gegen die Black Wings in dieser Saison geht eindeutig an die Oberösterreicher - Linz hat ein Punkteguthaben von zehn Punkten aus den direkten Duellen mit dem Meister. Sollte der KAC in Wien gewinnen und als Dritter wählen können, werden sich die Rotjacken gemäß der Statistik also die Black Wings auch nicht freiwillig aussuchen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der KAC der Gegner der Black Wings wird. "Pick"-Wahrscheinlichkeit Linz: 35 Prozent

Überrascht uns ein Team aber in einer der ersten Runde mit einem Pick, fallen auch die weiteren um. Die OÖN-Prognose für das Viertelfinale würde also voraussagen:

Bozen - Znojmo/Innsbruck/Fehervar

Salzburg - Graz

Wien - Villach

Klagenfurt - Linz

