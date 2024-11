Linzer Quartett ins ÖEHV-Teamcamp eingerückt

ÖEHV-Teamchef Roger Bader hat seine Teamspieler zum zweiten Mal in dieser Saison versammelt. Während beim ersten Zusammenzug im August für die Olympia-Qualifikation in Bratislava mit Thomas Höneckl nur ein Linzer mit an Bord war, sind es diesmal plötzlich gleich vier. Ursprünglich standen die beiden Stürmer der Black Wings Nico Feldner und Henrik Neubauer im Aufgebot. Weil Kilian Zündel (Graz), Dominique Heinrich (Capitals) und David Maier (KAC) kurzfristig absagen mussten, rückten zwei weitere Linzer nach. Niklas Würschl bleibt am Sonntag nach der Auswärtspartie gegen die Capitals gleich in Wien, Patrick Söllinger packte erst gestern Mittag seine Sachen und machte sich auf den Weg nach Salzburg.

Ab Donnerstag stehen im Rahmen des Deutschland-Cup in Landshut drei Spiele gegen die Slowakei (Donnerstag), Dänemark (Samstag) und Deutschland (Sonntag) auf dem Programm. Im Gegensatz zum Vorjahr reist Bader mit einem relativ erfahrenen Kader zum Einladungsturnier. In der Vorsaison unterlag Österreich in Landshut Dänemark 1:6, Deutschland 3:5 und der Slowakei 1:7.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

