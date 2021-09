Linzer Lazarett lichtete sich vor Duell mit Innsbruck

Zwei Spiele, null Punkte und null erzielte Tore: Die Bilanz der Steinbach Black Wings Linz nach dem ersten Meisterschaftswochenende liest sich katastrophal und sollte im Sinne des Aufschwungs nach dem Neustart im Sommer schleunigst verbessert werden. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich für die Linzer heute ab 19.30 Uhr (live auf Puls24) gegen die Innsbrucker Haie.

Dabei hilft, dass drei der sechs Spieler in das Aufgebot von Trainer Dan Ceman zurückkehren, die gegen Salzburg und Villach noch gefehlt haben. Offensivverteidiger Josh Roach sollte die zuletzt etwas alleingelassen wirkenden Angreifer besser ins Szene setzen, die Sturmreihen selbst erhalten Unterstützung von Will Pelletier und Stefan Gaffal. Durch die tiefere Besetzung der Offensive sind die Black Wings für Innsbruck heute schwerer auszurechnen als zuletzt. Über einen Einsatz von Stürmer Alexander Lahoda wird nach der Vormittagseinheit entschieden.

"Es ist höchste Zeit, endlich zu punkten", sagt Mittelstürmer Marco Brucker. "Wir müssen besser ins Spiel starten, von der ersten Sekunde an bereit sein. Wenn uns der Führungstreffer gelingt, wird der Knoten platzen und viel Druck abfallen. Das Team brennt auf das Match und wir sind optimistisch, endlich den ersten Sieg feiern zu können", so der 30-Jährige.

Die Innsbrucker Haie haben bereits drei Spiele absolviert. Nach einem 4:3-Heimsieg über Olimpija Ljubljana (der Sonntagsgegner der Black Wings) setzte es für die Tiroler zwei Niederlagen in Klagenfurt (2:6) und Bratislava (1:5). Tickets sind online oder ab 10 Uhr an den Kassen der Eishalle erhältlich. Ein 3G-Nachweis ist für den Eintritt erforderlich, in der Halle gelten keine weiteren Restriktionen.