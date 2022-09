Linzer Ladehemmung

Auch wenn Logan Roe im Finish (60.) die 146 Minuten und 43 Sekunden andauernde Torflaute der Steinbach Black Wings beendete, war die zweite Niederlage in Folge in der ICE Hockey League nicht zu verhindern. Fünf Tage nach dem 0:4 gegen Graz unterlagen die Linzer trotz ambitionierter Vorstellung dem HC Bozen Südtirol vor 2014 Zuschauern in der Palaonda 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Von 29 abgegebenen Schüssen fand nur ein einziger sein Ziel, während die "Füchse", die den fünften Sieg en suite gegen den EHC feierten, aus 26 zweimal Kapital schlugen. Brad McClure (7.) und Christian Thomas (55.) trafen.

Zeit zum Trübsalblasen bleibt nicht. Schon heute (19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at und PULS 24) müssen die Black Wings in Bruneck bei den Pustertal "Wölfen" antreten – und in der erst am 1. Oktober 2021 eröffneten Intercable Arena deutlich mehr Zug zum Tor entwickeln.