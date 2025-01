Linzer Ice Cats gehen gegen Graz auf Rekordjagd

Linz steht traditionell für stimmungsvolle Eishockeyfeste, wenn die Steinbach Black Wings in der Linz-AG-Eisarena aufspielen. Diese Besonderheit möchten nun auch die Eishockey-Frauen der Ice Cats nützen und gegen die Graz Huskies ihren eigenen Zuschauerrekord brechen.

Während sich die Black Wings am Freitagabend am anderen Ende Österreichs - in Feldkirch - mit den Pioneers Vorarlberg duellieren, laden die Linzerinnen bei Freibier und freiem Eintritt zur Rekordjagd. 297 Zuschauer braucht es, um den eigenen Rekord aus dem Dezember 2023 einzustellen. "Wir versuchen einerseits, unseren Mädels einen möglichst professionellen und stimmungsvollen Rahmen für das Spiel gegen die Steirerinnen zu bieten. Das haben sie sich für ihre harte Arbeit verdient. Und andererseits möchten wir den Leuten das Fraueneishockey näher bringen. Denn das ist wirklich gutes Eishockey, das da geboten wird", sagt Obmann Helmut Wiesinger.

Die Ice Cats Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner waren im Dezember zu Gast im Eisbrecher-Podcast:

Ice Cats Linz Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Alle Folgen Zur Halbzeit des Grunddurchgangs in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) geben die beiden Linzerinnen Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Einblicke in die Saison der Ice Cats.

Die Linzerinnen gehen zwar verletzungs- und krankheitsbedingt etwas dezimiert in die Partie, empfangen die Grazerinnen aber mit dem Selbstvertrauen von zwei Auswärtssiegen in Folge. Zuletzt wurden bei einem Ungarn-Roadtrip Budespest und Veszprem bezwungen werden, es waren die Saisonsiege eins und zwei für die Linzerinnen. Die Graz99ers Huskies liegen in der Tabelle auf Platz zwei. Los geht's ab 20 Uhr.

Markus Prinz

