Linzer Höhenflug geht weiter

Was in Innsbruck vor vier Wochen begann, fand gestern für die Steinbach Black Wings Linz gegen die Tiroler vor eigener Kulisse am Linz-AG-Familiensonntag auch einen mehr als würdigen Abschluss. Das Eishockey-Team von Philipp Lukas feierte da beim 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) im zwölften Spiel nach der Länderspielpause den schon elften Sieg und sicherte so auch den am Freitag errungenen Platz drei in der Tabelle ab.