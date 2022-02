Linzer Eishockey-Projekt: Philipp Lukas wird Sportdirektor und Cheftrainer

Jetzt ist es fix! Wovon die OÖN schon in der Vorwoche berichtet haben, wurde bei der heutigen Pressekonferenz des Linzer Eishockey-Klubs Black Wings bestätigt: Nach der Trennung von General-Manager Gregor Baumgartner wird die nun vakante Position im Klub neu strukturiert und in sportliches und wirtschaftliches geteilt.

Die wirtschaftlichen Agenden übernimmt vorerst Präsident Peter Nader, die sportlichen Entscheidungen trifft in der neuen Saison das Linzer Eishockey-Urgestein Philipp Lukas, der als Sportdirektor und Cheftrainer in Personalunion agieren wird.

Unterstützt wird Lukas, der aktuell als Headcoach der Steel Wings arbeitet und 2018 seine Spielerkarriere als Kapitän der Black Wings beendet hatte, von den bisherigen Assistenztrainern Mark Szücs und Jürgen Penker. „Wir freuen uns mit einem jungen, österreichischen Headcoach und Sportdirektor in die kommenden Jahre gehen zu können. Phil lebt das Eishockey und brennt für Klub und die Aufgabe. Als sportlicher Leiter gibt er für den gesamten Spielbetrieb aller Teams die Linie vor“, freut sich Präsident Peter Nader auf die Zusammenarbeit mit dem 42-Jährigen.

„Es ist für mich eine riesengroße Ehre, den Job als Headcoach und Sportdirektor der Black Wings antreten zu dürfen. Ich werde Tag für Tag mein Bestes geben und hart daran arbeiten, damit es für die Black Wings wieder in die richtige Richtung geht“, freut sich Phil Lukas auf seine neue Aufgabe.

Kräfte werden gebündelt

Zudem wurde auf der heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die Black Wings Linz und die Steel Wings Linz ab sofort wieder ihre Kräfte bündeln. Das frühere Farmteam, welches die aktuelle Saison als eigenständiger Klub bestreitet, wird wieder in die Organisation der Steinbach Black Wings Linz eingegliedert. Das betrifft sowohl das Team in der Alps Hockey League – welches auch in der kommenden Saison bestehen wird - als auch sämtliche Nachwuchsteams bis zur Altersklasse U16. Auch die Zusammenarbeit mit der Eishockeyakademie OÖ, die die Kinder von der U16 bis zur U20 betreut, wird intensiviert und weiter ausgebaut.

Black Wings Linz-Präsident Peter Nader Bild: © Stefan Wolfsteiner

„Dieser Schritt ist für die Zukunft des Eishockeysports unabdingbar gewesen. Das Linzer Eishockey muss an einem Strang ziehen um wieder nachhaltig und erfolgreich sein zu können. Mit der Zusammenführung der beiden Vereine ist nun ein erster Schritt in diese Richtung getan. Nun gilt es die Ärmel hochzukrempeln und mit vereinten Kräften für eine erfolgreiche Zukunft des Eishockeysports in der Stadt zu arbeiten“, spricht Black Wings Präsident Peter Nader über die Zusammenführung der Klubs.

Robert Lukas rückt in den Vorstand auf

Nachdem auch der Nachwuchs von den Steel Wings, die als Verein selbst aufgelöst werden, wieder in die Organisation der Black Wings eingegliedert wird, übernimmt Klublegende Robert Lukas die Position des Nachwuchsleiters und rückt außerdem in den Vereinsvorstand auf.

Black-Wings-Nachwuchschef Robert Lukas Bild: Daria ISAEVA

Insgesamt umfasst die nunmehrige Nachwuchsabteilung der Steinbach Black Wings Linz stolze 10 Teams, in denen rund 150 Kids tagtäglich mit 20 Trainern und Betreuern dem Puck hinterherjagen.