Linz-Verteidiger beißt die Zähne zusammen

Wenn die Steinbach Black Wings heute (19.15 Uhr) den Titelverteidiger und Tabellenzweiten der ICE Hockey League, Red Bull Salzburg, empfangen, dann hoffen die Linzer trotz der Konkurrenz mit der TV-Übertragung des Fußball-EM-Quali-Schlagers Österreich gegen Belgien, die 3000-Zuschauer-Marke zu knacken. Die Werbetrommel ist jedenfalls gerührt. Inkludiert man das 5:0 am grünen Tisch gegen die Graz 99ers, kommen die Black Wings auf eine stolze Serie von fünf Siegen.

Für Verteidiger Martin Stajnoch ist das Duell mit den Mozartstädtern so speziell, dass er die Schmerzen ausblendet und die Zähne zusammenbeißt. Der Slowake, der beim jüngsten 2:0-Erfolg in Ljubljana einen Schuss mit dem Bein geblockt hat und angeschlagen ausgeschieden ist, will gegen seinen Ex-Verein unbedingt mit von der Partie sein. Der 33-Jährige spielte 2017/18, 2018/19 und 2023 für Salzburg, heuer stemmte er den heiß begehrten Liga-Pokal.

Einer, der sich in der Linzer Defensive ebenfalls sehr gut macht, ist Niklas Würschl. "Salzburg ist eine super Mannschaft, aber wir können uns auch nicht beschweren. Es wird ein tolles Match", sagte der 24-Jährige. Am Sonntag (16.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Wings in Wien.

