Linz siegte im Test gegen Straubing 2:1

Vor 1500 frenetischen Fans gingen die Linzer, die ohne Juraj Valach, Alexander Cijan und Julian Puschnik spielten, durch Kapitän Brian Lebler (8./PP) in Führung. Im Mittelabschnitt erhöhte erst Dan DaSilva (26.) zum 2:0 für die Linzer, die Bayern verkürzten zehn Minuten später aber auf 1:2. Dabei blieb es, die Linzer gewannen ihr zweites Vorbereitungsspiel. Beide vor eigenem Publikum. Bevor die Linzer am 15. September in Fehervar in die Erste Bank Eishockeyliga starten, wartet am Sonntag noch der Auswärts-Test in Ingolstadt (DEL).

Unmittelbar nach Spielende erlitt ein Anhänger einen Schwächeanfall. Er musste noch in der Eishalle (erfolgreich) reanimiert werden. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht, wie der Samariterbund am Sonntagabend mitteilte.

