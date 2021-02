Linz nach Kraftakt im Play-off-Rennen

Es war nicht das beste Eishockeymatch, aber eines der spannenden Sorte. Die Black Wings haben mit einer Energieleistung ihre Play-off-Chancen am Leben gehalten, wenngleich sie gegen Innsbruck lieber drei als "nur" zwei Punkte mitgenommen hätten. Doch der 5:4-Sieg nach Penaltyschießen ist eine echte Moralinjektion, mit der kurz vor Ende der regulären Spielzeit angesichts eines 2:4-Rückstands nicht zu rechnen war. Doch die Finnen Karppinen (58.) und Hytönen (59.) retteten den EHC in die torlose Verlängerung, im Shootout traf nur Kapitän Lebler. Wer hätte das gedacht?

Vier Runden vor Ladenschluss trennen die Black Wings, die am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Bratislava gastieren werden, nur noch zwei Zähler vom ominösen Strich und vier von den in führenden Slowaken. Es ist weiterhin alles möglich.

Der Liveticker zum Nachlesen

Die Revanche für die 2:5-Pleite am Dienstag in Tirol gelang, auch wenn die Linzer zwei Drittel lang maximal durchschnittlich agiert hatten. Auch die zwischenzeitliche 2:1-Führung (17.) trug nicht zur Beruhigung bei, die Nerven lagen blank, Fäuste flogen. Die Innsbrucker, die kaum noch Chancen auf das Viertelfinale haben, müssen sich den Vorwurf zu großer Passivität im dritten Abschnitt gefallen lassen. Dafür wurden sie bestraft.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.